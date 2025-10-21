Δεν ξέρω τι θα αποδώσει (άλλη) μια συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας σαν τη χθεσινή στο Λουξεμβούργο.

Καλά κάνουν και συζητούν, καμία αντίρρηση. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με καταφανώς βλακώδεις ασυναρτησίες.

Τι μας είπε ο Φιντάν ο καραμπουζουκλής με δηλώσεις του τις παραμονές της συνάντησης (18/10);

Oτι στην Ελλάδα κυριαρχεί «αντιτουρκικό αίσθημα». Oτι «το σύστημα ασφαλείας της Ευρώπης έχει καταληφθεί από μία, δύο χώρες όπως η Ελλάδα». Οτι «αυτές οι χώρες δεν έχουν καμία σχέση με την ασφάλεια της Ευρώπης».

Κι ότι αποφάσεις που αφορούν την ασφάλεια της Ευρώπης δεν πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα «μόνο μιας χώρας».

Το πιάσαμε το υπονοούμενο. «Η Ελλάδα βάζει εμπόδια στη συμμετοχή της Τουρκίας στο σύστημα ασφαλείας».

Τρεις παρατηρήσεις.

Πρώτη. Το «σύστημα ασφαλείας της Ευρώπης» ευλόγως αφορά τις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες το αποτελούν.

Η Ελλάδα είναι μία από αυτές. Η Τουρκία δεν είναι.

Δεύτερη. Τα τελευταία πενήντα χρόνια η Ελληνική Δημοκρατία δεν έχει εκδηλώσει ούτε μία (αριθμός 1) «αντιτουρκική ενέργεια».

Το ίδιο διάστημα αντιθέτως η τουρκική εθνοσυνέλευση έχει διατυπώσει επισήμως το δόγμα του «casus belli», έχουν ακολουθήσει τα Ιμια, οι «γκρίζες ζώνες» και «η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών» για να φτάσουμε πιο πρόσφατα στην απόπειρα εισβολής στον Εβρο (2020).

Ποιος απειλεί ποιον; Δεν χρειάζονται άλλες διευκρινίσεις, ούτε να επικαλούμαστε εκατέρωθεν δηλώσεις.

Είναι εύλογο λοιπόν να ζητηθεί από χώρες που θέλουν να συμπράξουν με το σύστημα ευρωπαϊκής ασφάλειας να μην απειλούν, ούτε να δημιουργούν προβλήματα σε χώρες που αποτελούν το ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλειας;

Ούτε λόγος και απορώ που το κουβεντιάζουμε.

Τρίτον. Είναι ως εκ τούτου αυτονόητο ότι μια ενδεχόμενη σύμπραξη της Τουρκίας με το ευρωπαϊκό σύστημα ασφαλείας στο οποίο μετέχει η Ελλάδα θα έχει όρους και προϋποθέσεις.

Καλά θα κάνουν λοιπόν όσοι τούρκοι παράγοντες το επιθυμούν να κόψουν τις μαγκιές και να κοιτάξουν πώς θα ανταποκριθούν στους όρους και τις προϋποθέσεις που θα τεθούν.

Θέλουν; Εχει καλώς. Δεν θέλουν; Εχει κι αλλού πορτοκαλιές που βγάζουν πορτοκάλια.

Τα υπόλοιπα που ξαφνικά προέκυψαν, όπως η δήλωση Μητσοτάκη για ένα σχήμα πενταμερούς συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι ακόμα πολύ πρόωρο να τα κουβεντιάσουμε.

Κι ακόμη πιο πρόωρο να συμβούν, αν συμβούν.

Πού καταλήγουν όλα αυτά; Πως καλά κάνουν και συζητούν οι υπουργοί αλλά κρατάμε μικρά καλάθια.

Αλλωστε οι δηλώσεις του Φιντάν του καραμπουζουκλή επιβεβαίωσαν ότι οι Τούρκοι δεν μας θεωρούν εχθρούς.

Κορόιδα μας θεωρούν και δυστυχώς γι’ αυτούς δεν είμαστε.