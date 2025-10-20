Άνω κάτω έγινε η Δραπετσώνα το βράδυ του περασμένου Σαββάτου από ένα περιστατικό που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε αρκούντως επικίνδυνο, που κατέληξε με την πρόσκρουση ενός τρόλεϊ σε κολώνα της ΔΕΗ, ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς.

Το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στην οδό οδό 25ης Μαρτίου, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ertnews, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ξέσπασε έντονη λογομαχία μεταξύ του οδηγού του τρόλεϊ και ενός επιβάτη, μετά από απαίτηση του τελευταίου να σταματήσει ο συρμός σε μη στάση και να κατεβεί.

Η ένταση φαίνεται πως κορυφώθηκε, ενώ το μεγάλο όχημα βρισκόταν εν κινήσει, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του, το τρόλεϊ να ξεφύγει από την πορεία του, να ανέβει στο πεζοδρόμιο και να προσκρούσει σε κολώνα της ΔΕΗ.

«Οδηγός κι επιβάτης έπαιζαν μπουνιές»

Η αναστάτωση ήταν μεγάλη. Περαστικοί σταμάτησαν, προσπαθώντας να καταλάβουν τι είχε συμβεί, ενώ οι επιβάτες βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ. Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού δήλωσε: «Όταν έφτασα εκεί, είχε κόσμο και φώναζαν στον οδηγό να τους ανοίξει, όμως αυτός δεν άνοιγε», είπε σημειώνοντας ότι ο συρμός «είχε ανέβει στο πεζοδρόμιο και είχε πέσει πάνω σε στύλο της ΔΕΗ». Όπως αποκάλυψε ο αυτόπτης μάρτυρας, που ειδοποίησε την αστυνομία, «το μπροστινό τζάμι ήταν σπασμένο και φαινόταν μεγάλο βαθούλωμα από τη σύγκρουση».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα όσα είδε ήταν αποκαλυπτικά για τον καυγά που δεν είχε ακόμη σταματήσει: «Ο οδηγός δεν ήταν στη θέση του. Είχε σηκωθεί και πιαστεί στα χέρια με τον επιβάτη. Έπαιζαν μπουνιές, όταν έφτασα. Δεν πρόλαβα να μάθω τι είχε προηγηθεί» είπε στην ΕΡΤ, προσθέτοντας ότι τα μέλη της ομάδας ΔΙΑΣ κατέφθασαν μετά από περίπου 10 λεπτά.