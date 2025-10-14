Τρεις καραμπινιέροι έχασαν την ζωή τους από έκρηξη που σημειώθηκε τα χαράματα της Τρίτης στο Καστέλ Ντ΄Ατσάνο, σε αγροικία έξω από τη Βερόνα της βόρειας Ιταλίας. Οι καραμπινιέροι, μαζί με άλλους συναδέλφους τους και αστυνομικούς, είχαν μεταβεί στην περιοχή για την εκτέλεση έξωσης σε διώροφο κτήριο, στο οποίο διέμεναν τρεις άνθρωποι, που είχαν κάνει κατάληψη.

3 carabinieri morti e una decina tra militari e agenti di polizia feriti: questo il bilancio dell’esplosione di un casolare a Castel D’Azzano, in provincia di #Verona.

Le forze dell’ordine erano intervenute per sgomberare l’abitazione… pic.twitter.com/8ze7RMvsxP — Tg1 (@Tg1Rai) October 14, 2025

Εξαιτίας έκρηξης που προκάλεσε μια γυναίκα 60 ετών, το κτήριο κατέρρευσε, καταπλακώνοντας τους τρεις καραμπινιέρους. Τραυματίσθηκαν άλλοι 11 αστυνομικοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η ζωή τους, σύμφωνα με τους γιατρούς, δε διατρέχει κίνδυνο.

Η έκρηξη φέρεται να προκλήθηκε από φιάλες φυσικού αερίου και έγινε αισθητή σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων. Στο εσωτερικό του σπιτιού, υπήρχαν τουλάχιστον πέντε φιάλες υγραερίου, οι οποίες ήταν ανοικτές, ενώ βρέθηκαν και βόμβες μολότοφ. Η 60χρονη, η οποία προκάλεσε τη φονική έκρηξη, μεταφέρθηκε επίσης με τραύματα στο νοσοκομείο, όπως και ένας από τους δυο άνδρες που ζούσε μαζί της. Ο αδελφός του, ο οποίος διέμενε επίσης στην διώροφη αγροικία, εγκατέλειψε την περιοχή και καταζητείται.

«Πρόκειται για δραματικό συμβάν. Η έκρηξη, όπως φαίνεται, οφείλεται σε ηθελημένη διαρροή φυσικού αερίου. Δεν ήθελαν να φύγουν από το σπίτι, στο οποίο είχαν κάνει κατάληψη, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι θα είχαμε μια τόσο ακραία εξέλιξη», δήλωσε ο ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι.