Η στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Αργεντινή εξαρτάται από την επιτυχία του κυβερνώντος κόμματος του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές αυτού του μήνα, δήλωσε την Τρίτη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας πως «δεν πρόκειται να χάσουμε τον χρόνο μας» αν το κόμμα του Μιλέι δεν κερδίσει.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν κατά τη συνάντησή του με τον Μιλέι στον Λευκό Οίκο, λίγες ημέρες αφότου οι ΗΠΑ συμφώνησαν να προσφέρουν ένα σημαντικό οικονομικό πακέτο στήριξης προς τη χώρα.

«Μπορεί να μην κερδίσει, αλλά πιστεύω ότι θα κερδίσει»

«Στηρίζω αυτόν τον άνθρωπο γιατί η φιλοσοφία του είναι σωστή, και μπορεί να κερδίσει», δήλωσε ο Τραμπ πριν από το γεύμα εργασίας στον Λευκό Οίκο με τον Μιλέι και μέλη του υπουργικού του συμβουλίου. «Μπορεί να μην κερδίσει, αλλά πιστεύω ότι θα κερδίσει. Αν κερδίσει, μένουμε μαζί του. Αν όχι, τελειώσαμε».

Τα σχόλια του Τραμπ προκάλεσαν αναστάτωση στις αγορές της Αργεντινής, οι οποίες είχαν ενισχυθεί μετά την ανακοίνωση του πακέτου στήριξης από τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ. Κεντρικό στοιχείο της συμφωνίας είναι μια ανταλλαγή νομισμάτων ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ της αμερικανικής κυβέρνησης και της Κεντρικής Τράπεζας της Αργεντινής — σταθερά δολάρια έναντι ασταθών πέσος. Μετά τις δηλώσεις του Τραμπ, το κύριο χρηματιστήριο της χώρας ανέστρεψε τα κέρδη του και υποχώρησε κατά περίπου 2%.

Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι το πακέτο, του οποίου οι πλήρεις λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, βασίζεται στη συνέχιση των οικονομικών πολιτικών που προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ. «Η επιστροφή σε περονιστικές πολιτικές θα μας ανάγκαζε να το επανεξετάσουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι το αμερικανικό πακέτο βοήθειας δεν εξαρτάται από την ακύρωση της ξεχωριστής συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων που έχει η Αργεντινή με την Κίνα. «Η αμερικανική βοήθεια δεν προϋποθέτει τον τερματισμό της συμφωνίας με την Κίνα», τόνισε.

Ασυνήθιστη κίνηση για τις ΗΠΑ

Η οικονομική αυτή «σανίδα σωτηρίας» για την Αργεντινή αποτελεί μια ασυνήθιστη κίνηση για τις ΗΠΑ, ιδίως υπό μια κυβέρνηση που συνήθως αποφεύγει τις μεγάλες διεθνείς οικονομικές παρεμβάσεις. Ο Λευκός Οίκος παρουσιάζει τη συμφωνία ως στρατηγική προσπάθεια σταθεροποίησης ενός σημαντικού περιφερειακού συμμάχου. Ωστόσο, η πρωτοβουλία έχει προκαλέσει έντονες επικρίσεις στο εσωτερικό.

Πολλοί Δημοκρατικοί κατηγορούν τον Τραμπ ότι προτάσσει «διασώσεις» ξένων οικονομιών και προστασία επενδυτών, τη στιγμή που η αμερικανική κυβέρνηση παραμένει κλειστή λόγω πολιτικής διαμάχης για τον προϋπολογισμό. Αμερικανοί αγρότες έχουν επίσης εκφράσει δυσαρέσκεια, επισημαίνοντας ότι η Κίνα έχει στραφεί φέτος σε εισαγωγές σόγιας από την Αργεντινή αντί για τις ΗΠΑ.

Αν και οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, το πακέτο θα μπορούσε να προσφέρει στον Μιλέι την πολιτική ώθηση που χρειάζεται για να αποτρέψει μια βαθύτερη οικονομική κρίση και να ενισχύσει τη θέση του ενόψει των εκλογών. Ο Αργεντινός πρόεδρος υπέστη σοβαρό πλήγμα τον περασμένο μήνα, όταν το κόμμα του έχασε κρίσιμη επαρχιακή εκλογή, και τώρα δίνει μάχη για να διατηρήσει τον έλεγχο στο Κογκρέσο.

Η αμερικανική στήριξη αναδεικνύει, τέλος, την προθυμία της κυβέρνησης Τραμπ να στηρίξει πολιτικούς συμμάχους που έχουν καλλιεργήσει στενούς δεσμούς με τον ίδιο και το συντηρητικό κίνημα των ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια. Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τον Μιλέι «αγαπημένο πρόεδρο» του, ενώ ο Αργεντινός ηγέτης ήταν ένας από τους δύο ξένους ηγέτες που βρέθηκαν στη σκηνή κατά την ορκωμοσία του Τραμπ.