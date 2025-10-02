Η βροχή έφερε πολλά προβλήματα στους δρόμους της Αττικής. Η κίνηση είναι μεγάλη σε πολλές βασικές οδικές αρτηρίες με τον Κηφισό να αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία η κίνηση από το ύψος του ΣΕΦ μέχρι την Κηφισιά διεξάγεται με πολλά προβλήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι οδηγοί που διασχίζουν τον Κηφισό χρειάζονται σχεδόν μία ώρα για να διανύσουν απόσταση περίπου 25 χιλιομέτρων.

Την ίδια ώρα πολλά προβλήματα υπάρχουν στην Κηφισιάς, την Μεσογείων και σε όλους τους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας.

Κίνηση και στην Αττική οδό

Την ίδια ώρα σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αττική Οδό υπάρχουν καθυστερήσεις και εκεί. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα ξεπερνούν τα 30 λεπτά στο κομμάτι από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση.

Καθυστερήσεις από 10 έως 15 λεπτά υπάρχουν στο ρεύμα από Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας προς Αεροδρόμιο, και στην περιφερειακή Υμηττού στην έξοδο για Καρέα.

Μικρότερη καθυστέρηση υπάρχει στην έξοδο για Λαμία και στην έξοδο για Πειραιά.