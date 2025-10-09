Η επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ για τη Γάζα προκάλεσε έντονα συναισθήματα χαράς στους συγγενείς των ομήρων. Λίγο μετά την ανακοίνωσή της ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς στους δρόμους του Τελ Αβίβ.

Όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες που ακολουθούν άλλοι άνοιξαν σαμπάνιες και άλλοι έβαλαν τα κλάματα. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ η διαδικασία ανταλλαγής αναμένεται να γίνει τη Δευτέρα.

Υπενθυμίζουμε ότι οι όμηροι που κρατά στα χέρια της η Χαμάς είχαν απαχθεί πριν από σχεδόν δύο χρόνια.

«Ο αγώνας μας δεν έχει τελειώσει»

Η κυριότερη συλλογικότητα που εκπροσωπεί τις οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις χαιρέτισε τη σύναψη συμφωνίας που προβλέπει την επιστροφή τους, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «σημαντική και ουσιώδη πρόοδο».

Το Φόρουμ των Οικογενειών των αγνοουμένων και των ομήρων εκτίμησε μέσω X ότι η συμφωνία θα επιτρέψει να επανενωθούν οι ζωντανοί όμηροι με τις οικογένειές τους και να επαναπατριστούν και να ταφούν οι αποβιώσαντες.

Όμως «ο αγώνας μας δεν έχει τελειώσει και δεν θα τελειώσει προτού επιστρέψει ο τελευταίος όμηρος», πρόσθεσε.