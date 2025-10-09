Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη πως πιστεύει ότι οι ισραηλινοί όμηροι που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας θα «έχουν επιστρέψει τη Δευτέρα», κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε τηλεφωνικά στο Fox News, ώρες αφού ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στη Χαμάς και στο Ισραήλ.

«Νομίζω ότι οι όμηροι θα έχουν επιστρέψει τη Δευτέρα (…) αυτό θα συμπεριλάβει τις σορούς των νεκρών», είπε ο αμερικανός πρόεδρος στο δίκτυο.

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί στην έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου, απομένουν 47 που κρατούνται ακόμη όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους όμως οι 25 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό. Στον θύλακο βρίσκεται επίσης το πτώμα ισραηλινού στρατιωτικού που είχε χάσει τη ζωή του σε προηγούμενο πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

«Θεωρούμε ότι η Γάζα θα γίνει τόπος πολύ πιο ασφαλής, θα ανοικοδομηθεί, και άλλες χώρες, στην περιοχή, θα βοηθήσουν να ανοικοδομηθεί, καθώς διαθέτουν τεράστια πλούτη και θέλουν να γίνει. Και εμείς (οι ΗΠΑ) θα συμμετάσχουμε, για να βοηθήσουμε και να εγγυηθούμε την επιτυχία και για τη διατήρηση της ειρήνης», είπε ακόμη ο μεγιστάνας.

Έκρινε ακόμη πως θεωρεί ότι και το Ιράν πρέπει να αποτελέσει «μέρος» της ειρηνευτικής διαδικασίας, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

«Όλος ο κόσμος συμμετείχε για να κλειστεί αυτή η συμφωνία (…) Τόσες χώρες που δεν φαντάζεστε έκαναν ό,τι χρειαζόταν», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος.

«Είναι πολύ καλό για το Ισραήλ, για τους μουσουλμάνους, για τις αραβικές χώρες (…), για τις ΗΠΑ», συνέχισε, τονίζοντας πως πρόκειται για «κάτι περισσότερο από (την ειρήνη σ)τη Γάζα. Πρόκειται για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

President Trump talks reconstructing Gaza on @seanhannity: “We’ll be involved in helping them make it successful and helping it stay peaceful.” pic.twitter.com/5GXMCw41d0 — Fox News (@FoxNews) October 9, 2025

Οι συγγενείς των ομήρων ζητούν να απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ

Οι οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα κάλεσαν τη Δευτέρα τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ να απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ αυτόν τον μήνα για τις προσπάθειές του να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των αγαπημένων τους προσώπων.

«Σήμερα, σας γράφουμε με καρδιές γεμάτες ευγνωμοσύνη και ένα βαθύ αίσθημα επείγουσας ανάγκης, για να σας παροτρύνουμε να απονείμετε το Νόμπελ Ειρήνης στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ».

Οι οικογένειες των ομήρων έγραψαν σήμερα στην Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, ζητώντας από την επιτροπή να απονείμει στον Πρόεδρο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης, μετά την υπόσχεσή του να μην ησυχάσει μέχρι να επιστρέψουν στο σπίτι τους και οι 48 όμηροι.

Όπως έγραψαν οι οικογένειες στην επιτροπή: «Την περασμένη χρονιά, κανένας ηγέτης ή οργανισμός δεν συνέβαλε περισσότερο στην ειρήνη σε όλο τον κόσμο από τον Πρόεδρο Τραμπ. Δεν μίλησε απλώς για ειρήνη – την πραγματοποίησε».

“Today, we write with hearts full of gratitude and a profound sense of momentous urgency, to urge you to award the Nobel Peace Prize to President Donald J. Trump.” The Families of the Hostages wrote to the Norwegian Nobel Committee today, asking the committee to award President… pic.twitter.com/4wiZzuVjts — Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 6, 2025

Μάλιστα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κοινοποίησε βίντεο από τον λογαριασμό στο οποίο οι συγγενείς των ομήρων των ευχαριστούν για τη συμβολή του.