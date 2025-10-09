Ο Στρατής Αγγελής, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ» και το «MEGA», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή τι ζητούν Χαμάς και Ισραήλ για να τερματίσουν τον πόλεμο στη Γάζα και σε τι διαφέρει αυτή η προσπάθεια για ειρήνευση από τις προηγούμενες που ναυάγησαν.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Τα πρώτα βήματα προς την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα» θα ακούσετε:

0:23 Σε τι κλίμα εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ στην Αίγυπτο.

Σε τι κλίμα εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ στην Αίγυπτο. 3:42 Τι στοιχεία έχει το Ισραήλ για την κατάσταση της υγείας των ομήρων του.

Τι στοιχεία έχει το Ισραήλ για την κατάσταση της υγείας των ομήρων του. 4:30 Πώς έχασαν τη ζωή τους οι νεκροί Ισραηλινοί όμηροι.

Πώς έχασαν τη ζωή τους οι νεκροί Ισραηλινοί όμηροι. 5:20 Σε τι έχουν συμφωνήσει ως τώρα οι δύο πλευρές και ποιοι συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις.

Σε τι έχουν συμφωνήσει ως τώρα οι δύο πλευρές και ποιοι συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις. 7:52 Τι ακριβώς ζητά η Χαμάς ως προς την αποστρατικοποίηση της Γάζας και τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Τι ακριβώς ζητά η Χαμάς ως προς την αποστρατικοποίηση της Γάζας και τις εγγυήσεις ασφαλείας. 8:46 Δηλώσεις και συμβολικές κινήσεις στήριξης στον Νετανιάχου από στελέχη της ισραηλινής Βουλής.

Δηλώσεις και συμβολικές κινήσεις στήριξης στον Νετανιάχου από στελέχη της ισραηλινής Βουλής. 11:18 Ποια η διαφορά της συγκεκριμένης προσπάθειας για ειρήνευση στη Γάζα, σε σχέση με τις προηγούμενες αποτυχημένες.

Ποια η διαφορά της συγκεκριμένης προσπάθειας για ειρήνευση στη Γάζα, σε σχέση με τις προηγούμενες αποτυχημένες. 12:43 Ποια είναι η ταυτότητα της Χαμάς.

Ποια είναι η ταυτότητα της Χαμάς. 14:58 Το πολυπόθητο για τον Τραμπ Νόμπελ Ειρήνης και οι πιθανότητες να το κερδίσει.

Κάνε εγγραφή στο Podcast ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ στο Spotify και Apple Podcasts και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις για να ακούς κάθε ημέρα πρώτος/η τα νέα επεισόδια.