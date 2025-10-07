Βουλευτές από διάφορες χώρες (Τουρκία, Δανία, Ηνωμενο Βασίλειο, Βόρεια Μακεδονία, Κύπρο, Ολλανδία, Σλοβενία, Ιταλία, Ισπανία), καθώς και μέλη του Ευρωκοινοβουλίου ενώνουν τη φωνή τους, προκειμένου να έρθει το τέλος των εγκλημάτων πολέμου που διαπράττονται στη Γάζα και να επιτραπεί η ασφαλής απελευθέρωση των εθελοντών/τριών του Global Sumud Flotilla.

Οι υπογράφοντες το κάλεσμα καταδικάζουν την παρέμβαση του Ισραήλ κατά του Παγκόσμιου Στολίσκου στα διεθνή ύδατα, καθώς αποτελεί σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Καλούν τις κυβερνήσεις τους να δράσουν άμεσα και άνευ όρων για να εγγυηθούν την απελευθέρωση των κρατουμένων που παραμένουν στο Ισραήλ, διασφαλίζοντας ότι προστατεύονται από κακομεταχείριση και έχουν πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, νομική συνδρομή και προξενικές υπηρεσίες.

Ο Παγκόσμιος Στόλος Sumud δε μετέφερε όπλα, αλλά ελπίδα

«Διεθνές κάλεσμα για την άμεση απελευθέρωση των εθελοντών του στόλου που τελούν ακόμη υπό κράτηση

Εμείς, βουλευτές από διαφορετικές χώρες και εκπρόσωποι διαφόρων πολιτικών κομμάτων, συνερχόμαστε προκειμένου να τερματιστούν τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττονται στη Γάζα και να εξασφαλιστεί η ασφαλής και έγκαιρη απελευθέρωση όλων των εθελοντών του στόλου.

Καταδικάζουμε την επέμβαση του Ισραήλ κατά του Παγκόσμιου Στόλου Sumud σε διεθνή ύδατα, ως σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και καλούμε τις κυβερνήσεις να ενεργήσουν, ώστε οι κρατούμενοι να προστατευθούν από κακομεταχείριση και να διασφαλιστεί η πρόσβασή τους σε ιατρική περίθαλψη, νομική συνδρομή και προξενικές υπηρεσίες, καθώς και η άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους.

Την 1η Οκτωβρίου 2025 το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ παρενέβη κατά του στόλου, μίας άοπλης ανθρωπιστικής νηοπομπής που απέπλευσε για να μεταφέρει τρόφιμα και ιατρική βοήθεια στη Γάζα και αποτελούνταν από ακτιβιστές, δημοσιογράφους, βουλευτές και εθελοντές. Στη Γάζα, περισσότεροι από δύο εκατομμύρια άμαχοι αντιμετωπίζουν κίνδυνο πείνας και εκτοπισμού, υπό τη σκιά πράξεων που συνιστούν εθνοκάθαρση και γενοκτονία. Πάνω από 450 ακτιβιστές τέθηκαν υπό κράτηση. Οι διαδικασίες απέλασης συνεχίζονται και 137 έχουν σταλεί στην Τουρκία, ενώ 171 στην Ελλάδα και τη Σλοβακία. Παρά ταύτα, μεγάλος αριθμός ανθρώπων εξακολουθεί να κρατείται σε φυλακή υψίστης ασφαλείας και η αβεβαιότητα ως προς την κατάστασή τους παραμένει.

Στις καταθέσεις των αποφυλακισθέντων κρατουμένων αναφέρεται ότι δεν τους παρεσχέθησαν βασικά φάρμακα, η τροφή και το νερό ήταν ανεπαρκή, δεν υπήρχαν συνθήκες υγιεινής, υπέστησαν εξευτελιστική μεταχείριση, παρεμποδίστηκε η πρόσβαση σε δικηγόρους και προξενικές αρχές και σημειώθηκαν αυθαίρετες καθυστερήσεις. Εφόσον οι πρακτικές αυτές επιβεβαιωθούν, συνιστούν παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και ο/η Εισηγητής/-τρια για την ανθρωπιστική κρίση που πλήττει τις γυναίκες και τα παιδιά στη Γάζα, καταδίκασαν τις επιθέσεις κατά της νηοπομπής, αναγνώρισαν τον πολιτικό και μη βίαιο χαρακτήρα της και ζήτησαν την απρόσκοπτη παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Η Διεθνής Αμνηστία ζήτησε την «άμεση και άνευ όρων» απελευθέρωση των εθελοντών. Οργανώσεις υπέρ της ελευθερίας του Τύπου, όπως η Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων (CPJ), οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) και η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (IFJ), απηύθυναν κάλεσμα για την άμεση απελευθέρωση των δημοσιογράφων. Στο πλαίσιο των Ειδικών Διαδικασιών των Ηνωμένων Εθνών, απηύθυναν έκκληση για τη διενέργεια ανεξάρτητης και αμερόληπτης έρευνας επί του ζητήματος.

Καλούμε τις κυβερνήσεις, τους διεθνείς οργανισμούς και τη διεθνή κοινότητα να προβούν στα ακόλουθα βήματα:

Καταδίκη της κράτησης και σύλληψης αμάχων που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια σε διεθνή ύδατα. Εξασφάλιση της άμεσης και άνευ όρων απελευθέρωσης όλων όσοι εξακολουθούν να τελούν υπό κράτηση, της απόλυτης προστασίας τους από κάθε μορφή κακομεταχείρισης και της εγγυημένης πρόσβασής τους σε ιατρική περίθαλψη, νομική υποστήριξη και επικοινωνία με την οικογένεια/τις προξενικές αρχές. Εγγύηση άμεσης και απρόσκοπτης πρόσβασης των Ηνωμένων Εθνών και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) σε όλους τους κρατουμένους. Έναρξη ανεξάρτητης διεθνούς έρευνας και διασφάλιση λογοδοσίας για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Εκ νέου επιβεβαίωση της απαραβίαστης φύσης των ανθρωπιστικών αποστολών, προστασία των μελλοντικών νηοπομπών βοήθειας και συνέχιση της στήριξης προς τους φορείς που ανακουφίζουν τα δεινά των αμάχων στη Γάζα.

Ο Παγκόσμιος Στόλος Σουμούντ συμβόλισε το ηθικό θάρρος απλών πολιτών που έδρασαν εκεί όπου πολλές κυβερνήσεις απέτυχαν. Η κράτηση, η εξευτελιστική μεταχείριση ή η δίωξη αυτών των ανθρώπων ισοδυναμεί με ποινικοποίηση της συμπόνιας».

Υπογράφοντες