Ένας μάρτυρας «κλειδί» αναμένεται να προσέλθει σήμερα στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής. Πρόκειται για τον Γρηγόρη Βάρρα, ένα κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξετύλιξε τον «μίτο της Αριάδνης» περιγράφοντας στην Ευρωπαία Εισαγγελέα με μελανά χρώματα την κατάσταση του Οργανισμού.

Ο κ. Βάρρας, έχει επιρρίψει ευθύνες στον Μάκη Βορίδη περιγράφοντας τον ως τον άνθρωπο που τον απομάκρυνε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφήνοντας υπόνοιες κατά του πρώην υπουργού.

Μόλις χθες, μάλιστα, ο Γιώργος Μυλωνάκης απέστειλε στον πρόεδρο της επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλο την άτυπη ενημέρωση που του είχε στείλει ο κ. Βάρρας τον Ιούνιο του ‘25.

Στις 46 σελίδες του ενημερωτικού, το οποίο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ περιγράφει ως non paper, ο κ. Βάρρας εγκαλεί τον Μάκη Βορίδη ότι διατήρησε την τεχνική λύση και ζήτησε την παραίτησή του «γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου και ξεκάρφωνα ανομίες ή άλλα πιθανά του εισηγήθηκε ο τότε αντιπρόεδρος Δημήτρης Μελάς κι επιλογή του για τη θέση βλέποντας επιπλέον κοντά στα 10 εκατ. επιπλέον στρεμ, που θα μπορούσαν να κάνουν … με εθνικό απόθεμα, εξυπηρετήσεις κλπ. κλπ και δημιουργία ικανών και άτυπων φίλων για ότι προέκυπτε στο μέλλον».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ο κ. Βάρρας κάνει λόγο για «αμέλειες» του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. «Έτσι μέσα σε αυτό το περιβάλλον και με προσχήματα έωλων νομικών προσχημάτων το ΥΠΑΑΤ άφησε το θέμα σε αδικαιολόγητη εκκρεμότητα και σήμερα έδωσε το δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην γραφειοκρατία της να ξαναπάρει τα 446 εκ ευρώ πίσω και να δικαιολογήσει την αστοχία της το 2009-2013 και να δημιουργείται από τις αμέλειες του κ. Βορίδη η πρωτοφανής αρνητική εικόνα η χώρα να χάνει σε ένα χρόνο ότι προσπάθησε να κερδίσει και κέρδισε σε 8 χρόνια», αναφέρει και καταλογίζει πολιτική ευθύνη στον Μάκη Βορίδη που δεν παραγράφεται.

«Είναι εξόχως πολιτική η ευθύνη μάλιστα από κάποιον που γνωρίζει τις νομικές διαδικασίες. Η κυβέρνηση χρεώνεται ότι έχασε 446 εκ ευρώ που είχαν κερδηθεί στα δικαστήρια. Η πολιτική αυτή ευθύνη δεν παραγράφεται», καταλήγει.

Το αίτημα του ΠαΣοΚ

Την ίδια ώρα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζητά να έρθουν νέοι μάρτυρες.

Σύμφωνα με επιστολή προς τον Ανδρέα Νικολακόπουλο, πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ λένε «τις τελευταίες ημέρες, δημοσιεύματα και δημόσιες τοποθετήσεις επιχειρούν να μετατοπίσουν τη συζήτηση από τη διερεύνηση των ευθυνών και των υπαιτίων για τη σύσταση της εγκληματικής οργάνωσης που λυμαινόταν τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, σε έναν αντιπερισπασμό που μοναδικό στόχο έχει την προστασία και αμνήστευση των πραγματικών υπευθύνων.

Προκειμένου να μην υπάρξουν σκιές ή ερμηνείες που υπονομεύουν το έργο της Επιτροπής, ζητούμε την άμεση κλήτευση των παρακάτω προσώπων:

Xρήστος Μπουκώρος, Βουλευτής Μαγνησίας Ν.Δ.

Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής ΑΑΔΕ.

Γεώργιος Ξυλούρης

Ανδρέας Στρατάκης

Δημήτρης Ντογκούλης, ιδιοκτήτης ΚΥΔ Θεσσαλίας

Νικόλαος Μπουνάκης, ιδιοκτήτης ΚΥΔ Κρήτης

Γεώργιος Χατζάκης, ιδιοκτήτης ΚΥΔ Κρήτης».

Καταλήγουν τονίζοντας ότι «η άμεση κλήτευση και κατάθεση όλων των ανωτέρω, χωρίς εξαιρέσεις και καθυστερήσεις, είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση μιας πλήρους και αντικειμενικής εικόνας της υπόθεσης. Με αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή θα μπορέσει να εξαγάγει τεκμηριωμένα συμπεράσματα προς όφελος των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος».