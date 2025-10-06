Συνελήφθη λίγο μετά τα μεσάνυχτα Δευτέρας (6/10) ένας 46χρονος μοτοσικλετιστής που παρέσυρε και εγκατέλειψε άνδρα με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη πριν από λίγες ημέρες, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο δράστης όπως αποδείχτηκε δεν είχε δίπλωμα, το οποίο του είχε αφαιρεθεί από την τροχαία στις 21 Σεπτεμβρίου 2025 για 30 ημέρες, καθώς είχε εντοπιστεί να κυκλοφορεί χωρίς κράνος.

Πλέον ο 46χρονος, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος και οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που έχει εξασφαλίσει το Βήμα από το τροχαίο δυστύχημα ξημερώματα (2/10) ο 46χρονος οδηγός εγκαταλείπει αιμόφυρτο τον άτυχο άνδρα από το Μπαγκλαντές αμέσως μετά από την παράσυρση και διαφεύγει από το σημείο.

Οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον δράστη μέσα απο βιντεοληπτικό υλικό, τον εντόπισαν στην περιοχή του Ταύρου, όπου και του πέρασαν χειροπέδες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.