Η κακοκαιρία Barbara θα φέρει έντονα φαινόμενα για τις επόμενες 48 ώρες. Αιτία θα είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα προσεγγίσει τον Ελληνικό χώρο από βορειοδυτικά, με το ψυχρό του μέτωπο να διασχίζει τη χώρα έως το μεσημέρι της Τρίτης 07/10.

Από την Τετάρτη ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί. Κύρια χαρακτηριστικά της Barbara θα είναι:

Οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Τρίτης 07/10

Η ενίσχυση των ανέμων, οι οποίοι τη Δευτέρα 06/10 και την Τρίτη 07/10 στα πελάγη θα φτάνουν κατά τόπους τα 6-7 μποφόρ

Η πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη 07/10 σε σχέση με τα επίπεδα της Δευτέρας 06/10

Στους σχετικούς χάρτες παρουσιάζεται η θέση του βαρομετρικού χαμηλού, ο άνεμος κοντά στο έδαφος και ο υετός που αναμένεται το πρωί, το μεσημέρι και τις πρώτες βραδινές ώρες της Δευτέρας 06/10.

Οι περιοχές που κινδυνεύουν με πλημμύρες

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια οι περιοχές που θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής είναι:

Τη Δευτέρα: η δυτική Ελλάδα, τα Χανιά, η Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά του βορείου Αιγαίου. Λίγες βροχές το πρωί και στην Αττική.

Την Τρίτη: Θράκη, νησιά βορείου και ανατολικού Αιγαίου, βόρειες κυκλαδες και Δωδεκάνησα. Λίγες βροχές το μεσημέρι και στην Αττική.

Η θερμοκρασία θα πέσει μέχρι την Τετάρτη μέχρι 8 βαθμούς, με το κρύο θα είναι αισθητό νωρίς το πρωί και το βράδυ ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα, όπου θα υπάρχουν μονοψήφιες τιμές.

EMY: Ο καιρός σήμερα

Πιθανώς κατά τόπους έντονες βροχές και καταιγίδες μέχρι αργά το απόγευμα στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και από τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Θοδωρής Κολυδάς η ΕΜΥ «επέλεξε την προειδοποίηση για τη νέα μεταβολή του καιρού να την εντάξει στη γενική πρόγνωση του καιρού και στην ενότητα “προειδοποιήσεις”» και να μην εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού.

⛈️⚠️ΠΙΘΑΝΟΝ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ

✅Σας ενημερώνω ότι η ΕΜΥ επέλεξε την προειδοποίηση για τη νέα μεταβολή του καιρού να την εντάξει στη γενική πρόγνωση του καιρού και στην ενότητα “προειδοποιήσεις”, όπου για τη Δευτέρα χαρακτηριστικά αναφέρεται:

” Πιθανώς κατά τόπους… pic.twitter.com/XlENIxAY2f — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 5, 2025

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρη εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από αργά το απόγευμα στα δυτικά ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα διατηρηθούν και είναι πιθανό στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη καθώς και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από τις απογευματινές ώρες να είναι κατά τόπους έντονα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στα βόρεια σε βορείων διευθύνσεων 5 με 6 με τάση ενίσχυσης στα 7 μποφόρ στα βόρεια πελάγη.

Η θερμοκρασία στα βόρεια θα φτάσει τους 18 με 20 και τοπικά τους 21 βαθμούς αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση από αργά το απόγευμα

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, στα θαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα από τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανώς θα είναι κατά τόπους έντονα ενώ στη δυτική και κεντρική Μακεδονία από το βράδυ βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 στρεφόμενοι βαθμιαία και από τα δυτικά σε βορείων διευθύνσεων 4 με 5 και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 και τοπικά 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα πιθανώς θα είναι κατά τόπους έντονα, ωστόσο στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο από τις προμεσημβρινές ώρες θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Αρχικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4, στο Ιόνιο 5 με 6 στρεφόμενοι γρήγορα από τα βόρεια σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 6, στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στη Θεσσαλία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 έως 5 στρεφόμενοι βαθμιαία και από τα βόρεια σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 και τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρεια πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 στρεφόμενοι βαθμιαία σε νοτίων διευθύνσεων τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.