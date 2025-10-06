Στα χέρια της Αστυνομίας κατέληξε ξημερώματα Δευτέρας (6/10) ένας 57χρονος, ο οποίος συνελήφθη έξω από γνωστό νυχτερινό κέντρο της Γλυφάδας, στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιούσε κλιμάκιο του Τμήματος Εκβιαστών, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η σύλληψη έγινε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο 57χρονος εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς κατά την έξοδό του από το κατάστημα. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν πάνω του, όπλο και ναρκωτικές ουσίες.

Το όπλο ήταν ένα μαύρο πιστόλι μάρκας «Beretta» στο οποίο, υπήρχε τοποθετημένη γεμιστήρα με πέντε φυσίγγια.

Επιπλέον, μέσα στο τσαντάκι μέσης που φορούσε, βρέθηκαν:

· πλαστική συσκευασία με ναρκωτικά, πιθανόν κοκαΐνη, μεικτού βάρους 4,66 γραμμαρίων,

· μία συσκευασία από αλουμινόχαρτο με κοκαΐνη, μεικτού βάρους 0,64 γραμμαρίων,

· μία αυτοσχέδια συσκευή κατανάλωσης ναρκωτικών ουσιών,

Σε βάρος του 57χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Με βαρύ ποινικό παρελθόν ο 57χρονος

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο συλληφθείς, δεν είναι άγνωστος στις αρχές, καθώς έχει απασχολήσει ξανά στο παρελθόν για σοβαρές υποθέσεις.

Το 1992 είχε συλληφθεί για εκβίαση, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και επικίνδυνη σωματική βλάβη, καθώς, μαζί με δύο συνεργούς του, είχε συστήσει συμμορία που παρείχε προστασία σε επιχειρηματίες, απαιτώντας χρήματα. Μάλιστα, τότε είχε εμπλακεί σε υπόθεση εκβίασης ιδιοκτήτη καταστήματος στο Γαλάτσι.

Το 2001, νέα δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος του για σύσταση και συμμορία, κλοπή, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών, καθώς βρέθηκε μαζί με τρία ακόμη άτομα να έχει στην κατοχή του αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, τρία πολεμικά τυφέκια τύπου καλάσνικοφ, ένα πιστόλι και ένα περίστροφο.

Πιο πρόσφατα, τον Απρίλιο του 2024, ο ίδιος είχε ξανασυλληφθεί από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών για επικίνδυνη και βαριά σωματική βλάβη που τελέστηκε στο πλαίσιο συμμορίας, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και όπλων.