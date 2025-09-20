Γερανοφόρο όχημα μεταφορικής εταιρείας έπεσε με δύναμη πάνω σε κατάστημα εστίασης στην Γλυφάδα, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Οι εργαζόμενοι της μεταφορικής εταιρείας προσπάθησαν μάταια να προλάβουν το κακό, ενώ οι άνθρωποι της διπλανής καφετέριας προσπαθούσαν να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, με τους έντρομους πελάτες αλλά και τους εργαζόμενους των καταστημάτων να τρέχουν να δουν αν υπάρχει κάποιος τραυματίας.

«Αντικρίσαμε όλο το γερανό να πέφτει κάτω και να έχει χτυπήσει το μαγαζί δίπλα. Ευτυχώς που δεν ήταν κανένας έξω γιατί συνήθως κυκλοφορούν παιδιά εδώ. Το πρώτο που κοιτάξαμε να μην είναι τα παιδιά εδώ».

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες όλα συνέβησαν όταν ξεκίνησε η μετακόμιση. Ξαφνικά το πάνω μέρος του γερανού έπεσε και κατέληξε στην οροφή του διπλανού καταστήματος.

Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα από την αστυνομία και στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για να απομακρυνθεί με ασφάλεια το όχημα.

Σύμφωνα με εργαζόμενο της μεταφορικής εταιρείας, όλα συνέβησαν όταν τσάκισαν τα ποδαράκια του γερανού που ισορροπούν το βαρύ όχημα στο έδαφος.

Προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος διενεργεί η Τροχαία.