Έρευνες σε κελιά των φυλακών Κορυδαλλού πραγματοποίησαν, τις πρώτες πρωινές ώρες της 15ης Σεπτεμβρίου, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν, μέσα σε κελιά κρατουμένων, αντικείμενα που απαγορεύεται να βρίσκονται σε σωφρονιστικά καταστήματα και συγκεκριμένα: ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι, δύο κινητά τηλέφωνα με τους φορτιστές τους, καθώς και δύο ζευγάρια ακουστικών.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο κρατουμένων, οι οποίοι κατηγορούνται –κατά περίπτωση– για παράβαση των μέτρων διασφάλισης της κοινωνικής ειρήνης με ηθική αυτουργία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι δικογραφίες θα υποβληθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν και σε άλλες πτέρυγες των φυλακών.