Σοβαρό περιστατικό βίας συνέβη το βράδυ της Κυριακής, γύρω στις 21:10, σε διαμέρισμα όπου διαμένει οικογένεια στην περιοχή της Άνοιξης.

Ο 31χρονος, ιδιοκτήτης του ακινήτου, ο οποίος λίγο αργότερα συνελήφθη από τις αρχές, εισέβαλε στο σπίτι με έναν συνεργό του και άρχισε να χτυπά μέλη της οικογένειας που του νοικιάζουν το ακίνητο.

Οι δύο δράστες κρατούσαν ρόπαλο και αιχμηρά αντικείμενα. Οι φωνές τους αναστάτωσαν τη γειτονιά. Ακολούθησαν σκηνές άγριας βίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά τρία μέλη της οικογένειας που διαμένουν στον χώρο.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν ο 86χρονος πατέρας της οικογένειας, η 74χρονη σύζυγός του και ο 44χρονος γιος τους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΚΑΤ για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Στο σπίτι, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, βρισκόταν και μια 35χρονη έγκυος, την οποία οι δράστες έσπρωξαν χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί.

Η αστυνομική έρευνα

Οι αρχές συνέλαβαν τον 31χρονο ιδιοκτήτη του ακινήτου, ο οποίος κατηγορείται για σωματικές βλάβες, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και φθορά ξένης περιουσίας. Ο συνεργός του διέφυγε και αναζητείται, ενώ σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία.

Η αστυνομία διερευνά τα αίτια της πρωτοφανούς επίθεσης και εξετάζει αν υπήρξαν προηγούμενες διενέξεις μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστών.