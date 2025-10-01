Η Λίζα Κουκ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed), την απόλυση της οποίας επιδιώκει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, θα παραμείνει προς το παρόν στη θέση της, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αρνήθηκε σήμερα να εξετάσει με τη διαδικασία του επείγοντος την υπόθεση.

Το Δικαστήριο, όπου πλειοψηφούν οι συντηρητικοί δικαστές, γνωστοποίησε ότι θα ακούσει τα επιχειρήματα των δύο πλευρών τον Ιανουάριο του 2026.

Ο πρόεδρος Τραμπ θεωρούσε ότι έχει το δικαίωμα να απολύσει αμέσως τη διοικήτρια, την οποία κατηγορεί ότι κατέθεσε ψευδή στοιχεία σε τράπεζες όταν ζήτησε να λάβει προσωπικό, στεγαστικό δάνειο, πριν από τον διορισμό της στη Fed. Η Κουκ φέρεται ότι παρουσίασε δύο ξεχωριστά σπίτια, σε διαφορετικές Πολιτείες, ως πρώτη κατοικία της.

Η πρώτη Αφροαμερικανή που διορίστηκε στη θέση αυτή από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, προσέφυγε αμέσως στα δικαστήρια για να παραμείνει στη θέση της. Ο Λευκός Οίκος στη συνέχεια προσπάθησε να την εμποδίσει να συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Fed που θα συζητούσε τη μείωση των επιτοκίων, στα μέσα Σεπτεμβρίου. Σε εκείνη τη συνεδρίαση η επιτροπή που αποφασίζει τη νομισματική πολιτική μείωσε τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της μονάδας και η Κουκ ήταν μεταξύ εκείνων που ψήφισαν υπέρ.