Στους δρόμους βγαίνουν σήμερα, Δευτέρα 29/9, το απόγευμα πέντε δήμαρχοι των Νοτίων Προαστίων της Αττικής, οι οποίοι ζητούν να δοθεί λύσει στο κυκλοφοριακό χάος που «πνίγει» τις περιοχές και δη εκείνες πέριξ της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, ειδικά μετά τις εργασίες στο Ελληνικό. Οι δήμαρχοι Ελληνικού-Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Βύρωνα, Αγίου Δημητρίου και Δάφνης-Υμηττού, θα συγκεντρωθούν στις 6.30μμ στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Αναστάσεως (κάθοδος Κατεχάκη), στην Ηλιούπολη. Είναι ένα από τα σημεία που καθημερινά δοκιμάζουν τα όρια των πολιτών.

«Συγκεντρωνόμαστε για να διεκδικήσουμε το αυτονόητο: οξυγόνο και ζωή για τις περιοχές μας, μέτρα που θα κάνουν τη ζωή μας καλύτερη, έργα που θα απαντούν στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών», είναι το κοινό μήνυμα των δημάρχων Στάθη Ψυρρόπουλου (Ηλιούπολη), Αλέξη Σωτηρόπουλου (Βύρωνας), Γιάννη Κωνσταντάτου (Ελληνικό-Αργυρούπολη), Στέλιου Μαμαλάκη (Άγιος Δημήτριος) και Νίκου Τσιλίφη (Δάφνη-Υμηττός).

Η σήραγγα είναι απαραίτητη, αλλά όχι αρκετή

Σύμφωνα με τους δημάρχους, μόνο η Αστική Σήραγγα δεν αρκεί αν δεν αντιμετωπιστεί ταυτόχρονα και το τεράστιο πρόβλημα της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, η οποία βρίσκεται σε απόλυτο κυκλοφοριακό κομφούζιο. Το κυκλοφοριακό – σημειώνουν – δεν λύνεται με μισά έργα, αλλά με ένα συνολικό σχέδιο που θα δώσει πνοή στις πόλεις.

Όπως επισημαίνει, ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης, παράλληλα πρέπει να υπάρξει ειδική πρόβλεψη υπογειοποίησης ενός μεγάλου μέρους της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και ειδικά στο κομμάτι που αφορά στον Δήμο του. «Δεν αντιμετωπίζεται το κυκλοφοριακό με ημίμετρα ή ένα αποσπασματικό μέτρο. Όταν αρχίσει η πλήρης ανάπτυξη και λειτουργία του Ελληνικού, η επιβάρυνση της περιοχής θα είναι πολύ μεγαλύτερη», δηλώνει στο Βήμα. Προσθέτει δε ότι αυτή τη στιγμή η πόλη είναι κομμένη στα δύο και δεν υπάρχουν διαβάσεις επί της Βουλιαγμένης για να είναι ασφαλής η μετάβαση των πολιτών από την μία πλευρά στην άλλη.

Τι διεκδικούν

Συγκεκριμένα, οι πέντε δήμαρχοι διεκδικούν:

Άμεση και επίσημη ενημέρωση για το στάδιο σχεδιασμού της Αστικής Σήραγγας.

Πρόσβαση στις μελέτες.

Συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα.

Θεσμική συμμετοχή των Δήμων.

Καμία σκέψη για διόδια σε έργο που ανήκει στους πολίτες.

Σύσταση Επιτροπής Αγώνα

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη, αποφασίστηκε η σύσταση Επιτροπής Αγώνα με τη συμμετοχή πολιτών και φορέων, που θα αναλάβει να στηρίξει και να οργανώσει την κοινή πορεία των Δήμων.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια του κοινού διαδημοτικού συμβουλίου της 23ης Ιουλίου στην Ηλιούπολη, όπου οι Δήμοι Ηλιούπολης, Ελληνικού – Αργυρούπολης και Βύρωνα είχαν ήδη δώσει το στίγμα: «Δεν σταματάμε. Συνεχίζουμε ενωμένοι, με σχέδιο και αποφασιστικότητα, μέχρι να δικαιωθούν οι πολίτες μας».