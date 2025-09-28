Η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας νέας επίλεκτης ομάδας που θα λειτουργεί, υπό την εποπτεία της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας, το αποκαλούμενο «ελληνικό FBI». Πρόκειται για 70 ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς, νέους στην πλειονότητά τους, οι οποίοι σε λιγότερο από ενάμιση μήνα, θα εγκατασταθούν μέσα σε καταυλισμούς της Αττικής.

Θα είναι ένστολοι, οπλισμένοι, με ειδικό εξοπλισμό, οχήματα και συνεχή παρουσία σε τουλάχιστον 25 οικισμούς Ρομά, με στόχο την 24ωρη επιτήρηση και άμεση παρέμβαση.

«Συγκροτούμε τις ομάδες, τις εκπαιδεύουμε ειδικά ώστε να υπάρχει και διάλογος με τους ανθρώπους αυτούς, αλλά οι ομάδες είναι επιχειρησιακές και θα είναι παρούσες καθημερινά, σε 24ωρη βάση», τονίζει στο ΒΗΜΑ ανώτατη πηγή του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Οι αριθμοί πίσω από το πρόβλημα

Η αστυνομία εκτιμά ότι περίπου το 75% των περιστατικών μικροεγκληματικότητας στην Αττική σχετίζεται με τους καταυλισμούς Ρομά. Μόνο τους τελευταίους έξι μήνες έγιναν 71 στοχευμένες επιχειρήσεις με κατασχέσεις μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών, κλοπιμαίων και χρημάτων.

Ο απολογισμός βαρύς καθώς, πραγματοποιήθηκαν 226 συλλήψεις και εξαρθρώθηκαν 28 εγκληματικές ομάδες, κυρίως για υποθέσεις ναρκωτικών, διακεκριμένων κλοπών και οικονομικών εγκλημάτων.

Κι όμως, η εικόνα δεν αλλάζει ριζικά. Σε αρκετούς καταυλισμούς η παραβατικότητα παραμένει, ενώ η παρουσία της αστυνομίας συναντά συχνά βίαιες αντιδράσεις.

Δημιουργείται έτσι η αίσθηση ότι πρόκειται για «κλειστές κοινότητες», όπου το κράτος παρεμβαίνει μόνο με μαζικές εφόδους.

Ένα στοίχημα με υψηλό ρίσκο

Η νέα μονάδα του «ελληνικού FBI» σχεδιάζεται στα πρότυπα των ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ, αλλά με διαφορετική φιλοσοφία, να μην επεμβαίνει μόνο σε καταστάσεις κρίσης, αλλά να βρίσκεται μόνιμα παρούσα. Στην Αττική, ήδη πάνω από 2.000 αστυνομικοί απασχολούνται γύρω από τους καταυλισμούς Ρομά, για πρώτη φορά σε λίγες ημέρες θα μπουν στο εσωτερικό τους, σε μόνιμη πλέον βάση.

Η αποστολή είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Οι ίδιες οι αρχές παραδέχονται ότι χρειάζεται προσωπικό «ψυχικά και σωματικά κατάλληλο» για να αντέξει τις πιέσεις, καθώς η παρουσία τους μπορεί να πυροδοτήσει εντάσεις.

Από την άλλη πλευρά, η σταθερή παρουσία των αρχών, μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τις εγκληματικές ομάδες.

Θα λυθεί το πρόβλημα ή θα βαθύνει το χάσμα

Η κίνηση αυτή παρουσιάζεται από το υπουργείο ως ένα τολμηρό βήμα να «σπάσει το άβατο» στους καταυλισμούς. Είναι όμως αρκετό για να αλλάξει μια πραγματικότητα δεκαετιών;

Η παραβατικότητα στους καταυλισμούς δεν είναι μόνο αστυνομικό ζήτημα. Συνδέεται με την κοινωνική περιθωριοποίηση, την ανεργία, τις συνθήκες διαβίωσης και την έλλειψη ευκαιριών για τις νεότερες γενιές Ρομά. Έτσι, το μεγάλο ερώτημα παραμένει.

Θα καταφέρει η νέα ομάδα αστυνομικών να μειώσει την εγκληματικότητα στους καταυλισμούς ή θα καταλήξει σε μια ακόμη «βίαιη συνύπαρξη»; Θα λειτουργήσει ως γέφυρα επικοινωνίας με τις κοινότητες ή θα ενισχύσει την αίσθηση αποκλεισμού και εχθρότητας;

Η απάντηση θα κριθεί τους επόμενους μήνες, όταν οι 70 επίλεκτοι αστυνομικοί εγκατασταθούν για πρώτη φορά μέσα στους καταυλισμούς.