Πρώτη φορά στην ιστορία του σύγχρονου γαλλικού κράτους, ένας πρώην πρόεδρος θα πάει φυλακή. Ο Νικολά Σαρκοζί, που καταδικάστηκε σε πενταετή φυλάκιση, χωρίς αναστολή, την Πέμπτη, θα πληροφορηθεί στις 13 Οκτωβρίου πότε θα οδηγηθεί στη φυλακή, καθώς το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο πρώην πρόεδρος θα αρχίσει να εκτελεί την ποινή του, ακόμη κι αν ασκήσει έφεση.

Η Κάρλα και το μικρόφωνο του Mediapart

Ο Σαρκοζί κρίθηκε ένοχος για «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης», για την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας, του 2007, από τη Λιβύη του Μουαμάρ Καντάφι. Η ποινή του περιλαμβάνει επίσης πενταετή στέρηση των εκλογικών του δικαιωμάτων και πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Μόλις βγήκε από το δικαστήριο, ο Σαρκοζί μίλησε για πλήγμα κατά της «εμπιστοσύνης προς τη Δικαιοσύνη» και για «μίσος χωρίς όρια», ενώ στο πλάι του η σύζυγός του, Κάρλα Μπρούνι, έβγαλε το «σκουφάκι» του μικροφώνου του Mediapart, του μέσου που αποκάλυψε την υπόθεση.

LR: «Πολιτική» η καταδίκη

Αυτή δεν είναι η πρώτη καταδίκη του Σαρκοζί. Τον Μάιο του 2023, είχε καταδικαστεί σε επταετή φυλάκιση, για διαφθορά, αλλά εκτελεί την ποινή του κατ’ οίκον με βραχιολάκι (στον αστράγαλο), με το οποίο εμφανίστηκε στο δικαστήριο, για τη νέα δίκη του που διήρκεσε τρεις μήνες. Εκείνο που εξόργισε τον Σαρκοζί και πολλούς από τους συναδέλφους του στο δεξιό κόμμα των Ρεπουμπλικανών (LR), είναι ότι θα οδηγηθεί στη φυλακή, ασχέτως του αν θα ασκήσει έφεση. Αυτό ακριβώς επικαλούνται, υποστηρίζοντας ότι η καταδίκη του είναι «πολιτική».

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του ευρωβουλευτή των LR και υπ’ αριθμόν δύο του κόμματος Φρανσουά-Ξαβιέ Μπελαμί: «Αν οι δικαστές πιστεύουν στην ποινή που επέβαλαν, τι είχαν να φοβηθούν, περιμένοντας την απόφαση του Εφετείου» και την έκαναν αμέσως εκτελεστή; Όπως και στην περίπτωση της Μαρίν Λεπέν, επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού (RN), η οποία καταδικάστηκε πρόσφατα, πρωτόδικα, σε πενταετή στέρηση των εκλογικών της δικαιωμάτων για κατάχρηση ευρωπαϊκών χρημάτων, εκείνο που ενοχλεί περισσότερο τους οπαδούς του Σαρκοζί είναι η άμεση εκτέλεση της ποινής, παρά την άσκηση έφεσης.

Πώς επιχειρεί να εκμεταλλευτεί την κατάσταση η Λεπέν

Η καταδίκη του Σαρκοζί έδωσε νέα ευκαιρία σε ένα μέρος του RN να ξεδιπλώσει το μίσος του προς τους δικαστές, τους οποίους κατηγορεί ως «πολιτικά υποκινούμενους» και «εκδικητικούς». Η Λεπέν προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την καταδίκη του Σαρκοζί προς όφελός της, χωρίς όμως να φαίνεται ότι στηρίζει υπερβολικά τον πρώην πρόεδρο. Οι δύο υποθέσεις είναι διαφορετικές, όμως πολιτικά, «ο σεισμός που προκαλούν είναι παρόμοιου μεγέθους», σύμφωνα με την εφημερίδα Le Monde, η οποία διαπιστώνει ότι οι δύο πολιτικοί, «που δεν έκρυψαν ποτέ την αμοιβαία τους αντιπάθεια», συνδέονται πλέον «από την ίδια απέχθεια προς τη Δικαιοσύνη» και «από την αρχή της προσωρινής εκτέλεσης» της ποινής τους – μέτρο που έχει ψηφιστεί από τη Βουλή.

Η υπόθεση Σαρκοζί ξεκίνησε το 2013, όταν το τηλέφωνό του παγιδεύτηκε, στα πλαίσια έρευνας για τη χρηματοδότηση της προεδρικής προεκλογικής εκστρατείας του 2007, από το καθεστώς του Καντάφι. Η πρώτη καταδίκη του πρώην προέδρου (και άλλων) αφορούσε το ότι δικαστής τον προειδοποίησε για τον κοριό στο τηλέφωνό του και ο Σαρκοζί αγόρασε καρτοκινητό για τις «ευαίσθητες» συνομιλίες. Η δεύτερη καταδίκη του χθες, μαζί με ακόμη οκτώ κατηγορούμενους, αφορά την ίδια τη χρηματοδότηση από τη Λιβύη.