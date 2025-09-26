Βαρύ το πένθος στην τοπική κοινωνία της Κισσάμου στα Χανιά της Κρήτης από την τραγωδία που εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, με θύμα ένα τετράχρονο αγοράκι, που έχασε τη ζωή του κάτω από τις ρόδες του πατρικού αγροτικού οχήματος.

Η μοιραία βόλτα στα χωράφια

Όσο περνούν οι ώρες, έρχονται στο φως περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από το τροχαίο δυστύχημα που στέρησε τη ζωή του μικρού παιδιού. Συγκεκριμένα, ο πατέρας είχε μεταβεί σε αγροτική τοποθεσία, προκειμένου να εκτελέσει κάποιες εργασίες και είχε πάρει μαζί του για βόλτα και το νήπιο. Το κακό έγινε όταν -υπό συνθήκες που διερευνώνται- στο αγροτικό αυτοκίνητο της οικογένειας λύθηκε το χειρόφρενο και το όχημα κινήθηκε προς τα μπρος, όπου το παιδάκι ανέμελο έπαιζε. Το σημείο ήταν κατηφορικό και πριν προλάβει ο πατέρας να αντιδράσει, το αυτοκίνητο παρέσυρε τον τετράχρονο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Η άνιση μάχη των γιατρών

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι και ο άτυχος πατέρας τραυματίστηκε στην προσπάθεια του να ακινητοποιήσει το όχημα, για να σώσει το παιδί, το οποίο μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου και στη συνέχεια διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Χανίων. Εκεί, οι γιατροί έδωσαν σκληρή μάχη στον θάλαμο αναζωογόνησης, για να το κρατήσουν στη ζωή, όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες δεν τα κατάφεραν. Σύμφωνα με τον Διοικητή του Νοσοκομείου, Γιώργο Μπέα, το παιδί έφερε βαριά τραύματα, οι διασώστες του ΕΚΑΒ ξεκίνησαν προσπάθεια επαναφοράς με ΚΑΡΠΑ και μόλις έφτασε στο νοσοκομείο, διασωληνώθηκε, με τους γιατρούς να κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να το κρατήσουν στη ζωή, αλλά μάταια.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τις συνθήκες της θανατηφόρας παράσυρσης, ενώ ο πατέρας του τετράχρονου συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και αφέθηκε ελεύθερος, με εντολή εισαγγελέα.