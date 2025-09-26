Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 26/9 η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 5χρονου που πέθανε την Πέμπτη στο Λιδωρίκι Φωκίδας, όμως δεν κατέστη δυνατό να ανευρεθεί η αιτία που έκοψε τόσο απότομα το νήμα της ζωής του.

Το μέχρι τώρα ευρήματα δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα για την αιτία θανάτου και θα ακολουθήσουν εξειδικευμένες ιστολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις.

Φαίνεται όμως να απομακρύνεται το σενάριο της επιπλοκής από την ίωση και η περίπτωση μηνιγγίτιδας. Το δειγματοληπτικό υλικό βέβαια που έλαβε ο ιατροδικαστής θα εξεταστεί στα ειδικά εργαστήρια σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ για τον έλεγχο λοιμωδών παραγόντων αναφέρει το lamiareport.gr. Θυμίζουμε ότι το αγοράκι είχε ίωση, την οποία φαίνεται να κόλλησε από το μικρότερο αδερφάκι του και η οικογένεια το είχε κρατήσει στο σπίτι με αντιπυρετικά.