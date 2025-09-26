Μητέρα δίχρονου αγοριού, το οποίο βρισκόταν σε ιδιωτικό βρεφονηπιακό σταθμό του Αυλώνα, κατήγγειλε πως το παιδί της υπέστη κακοποιητική συμπεριφορά από τον ιδιοκτήτη της δομής.

Το περιστατικό σύμφωνα με την καταγγέλουσα συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (26/9). Η μητέρα παρέλαβε τον γιο της από τον σταθμό και παρατήρησε ότι ήταν αναστατωμένο και έκλαιγε ασταμάτητα. Στο κεφάλι του μικρού εντόπισε μια εμφανή αραίωση στα μαλλιά του, σαν κάποιος να του τα είχε τραβήξει.

Όταν επικοινώνησε με τον σταθμό για να ζητήσει εξηγήσεις, σύμφωνα με τα όσα της ανέφεραν, το παιδί είχε προσπαθήσει να περάσει από την πόρτα της κουζίνας και τότε ο υπεύθυνος επιχείρησε να το συγκρατήσει τραβώντας το ελαφρά από τα μαλλιά, με αποτέλεσμα να φύγει μια τούφα.

Η μητέρα, ωστόσο, δίνει άλλη διάσταση στο περιστατικό. Όπως κατέθεσε η ίδια στους αστυνομικούς, ο ιδιοκτήτης άσκησε βία τραβώντας τα μαλλιά του παιδιού με σκοπό να το πειθαρχήσει και να το αναγκάσει να φάει το φαγητό του.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Παίδων για να εξεταστεί, ενώ η μητέρα του στη συνέχεια κατέθεσε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα. Ο ιδιοκτήτης του βρεφονηπιακού σταθμού συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Συνελήφθη και η γυναίκα του ιδιοκτήτη γιατί, σύμφωνα με τις καταθέσεις των δασκάλων, πήγε να αποκρύψει το περιστατικό και είπε ψέματα ότι το παιδί πήγε να χτυπήσει, κάτι που δεν ισχύει. Ο ιατροδικαστής που εξέτασε το αγοράκι λέει ότι έγινε βίαια εκρίζωσή των μαλλιών του.

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια των Αρχών, οι οποίες διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.