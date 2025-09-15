Επιλεκτικές κινήσεις και έντονη μεταβλητότητα ήταν η εικόνα στο χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα, με τον γενικό δείκτη να μην καταφέρνει στο τέλος να ελέγξει τις πιέσεις του, ειδικά στον τραπεζικό κλάδο.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,25% στις 2.057,56 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.052,98 μονάδων (-0,47%) και 2.068,60 μονάδων (+0,28%). Ο τζίρος ανήλθε στα 165,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 32,2 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 4,6 εκατ. τεμάχια αξίας 21,4 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,27% στις 5.183,16 μονάδες, ενώ στο +0,13% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.931,14 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,63% στις 2.240,70 μονάδες.

Συντήρηση δυνάμεων

Μετά από τρεις ημέρες ανόδου, το ΧΑ προτίμησε σήμερα να σταθεροποιηθεί στα τρέχοντα επίπεδα, με τις συναλλαγές να είναι επιλεκτικές. Τόσο, που ο τζίρος χρειάστηκε πάνω από πέντε ώρες συνεδρίασης για να ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ, ένα επίπεδο που συνήθως έφτασε κατά μέσο όρο στο τρίωρο των συναλλαγών.

Σύμφωνα με τον Ηλία Ζαχαράκη της Fast Finance, το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ότι η αγορά μπορεί να επιχειρήσει νέα κίνηση προς τα πρόσφατα υψηλά, με τους αγοραστές να απορροφούν εύκολα τις πιέσεις. Τα εταιρικά αποτελέσματα προσφέρουν στήριξη στις αποτιμήσεις, ενώ τα προμερίσματα των τραπεζών τον Νοέμβριο προσελκύουν νέο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Ωστόσο, αυτή η εβδομάδα φέρνει κρίσιμες εξελίξεις, όπως η τριπλή λήξη συμβολαίων και η πρώτη πιθανή μείωση επιτοκίων από τη Fed. Όπως σημειώνει ο κ. Ζαχαράκης, η προεξόφληση μείωσης κατά 0,50 μονάδες βάσης έχει ήδη δώσει ώθηση στη Wall Street, με τους επενδυτές να σταθμίζουν τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού που απασχολεί τους κεντρικούς τραπεζίτες.

Παρά τις διορθώσεις που ενδέχεται να προκύψουν, η γενική τάση παραμένει ανοδική και δημιουργεί «όρεξη» για πιο επιθετικές τοποθετήσεις. Όπως τονίζει ο κ. Ζαχαράκης, ακόμη και οι πιο έμπειροι επενδυτές με σημαντική ρευστότητα επιστρέφουν, βλέποντας ότι η αγορά δείχνει ανθεκτική.

Η Fast Finance εκτιμά ότι η διάσπαση των 2.035 μονάδων έδωσε βραχυπρόθεσμη ώθηση, ωστόσο οι 2.066 μονάδες αποδείχθηκαν δύσκολο οχυρό, που αν διασπαστεί θα ανοίξει τον δρόμο προς τις 2.100 μονάδες. Στήριξη παρέχουν οι 2.031 μονάδες.

Στον FTSE 25, η βάση των τελευταίων ημερών λειτούργησε θετικά, με τον δείκτη να δείχνει ότι μπορεί να δοκιμάσει τις 5.308 μονάδες, ενώ στήριξη εντοπίζεται στις 5.100. Ο ταλαντωτής έχει δώσει ανοδικό σήμα από «ιδανικό σημείο», σύμφωνα με την ανάλυση. Για τον τραπεζικό δείκτη, κοντινή στήριξη είναι οι 2.215 μονάδες.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Εθνική, Τιτάν, Eurobank και Helleniq Energy έκλεισαν με απώλειες άνω του 1%, ενώ σε αρνητικά εδάφη έκλεισαν και οι Alpha bank, Aegean, Metlen, Coca Cola, ΟΤΕ, ΕΛΧΑ, Κύπρου και Πειραιώς.

Στον αντίποδα, Optima Bank, Cenergy, Βιοχάλκο και ΟΠΑΠ σημείωσαν άνοδο που ξεπέρασε το 1%, με τις ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΥΔΑΠ, Motor Oil, Aktor, ΔΑΑ, ΔΕΗ, Σαράντης, Λάμδα και Jumbo να κλείνουν ήπια θετικά.

