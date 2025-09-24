Στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η Αυστραλία με θέμα την προστασία των παιδιών στην ψηφιακή εποχή στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ότι «στην Ελλάδα σκεφτόμαστε την απαγόρευση της χρήσης των social media από την ηλικία των 16 ετών και κάτω, όπως γίνεται και στην Αυστραλία».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ζήτησε συμβουλές από τον αυστραλό ομόλογό του για να προχωρήσει και η Ελλάδα στη λήψη αντίστοιχων αποφάσεων. «Σίγουρα δεν είναι η τέλεια λύση, βλέπουμε ότι θα είναι δύσκολο να εφαρμόσουμε αυτή την νομοθεσία, αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία», συμπλήρωσε ο έλληνας πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την ομιλία του σημειώνοντας πως: «το καλοκαίρι διάβασα μετά από παρότρυνση της συζύγου του ένα βιβλίο του Τζόναθαν Χάιντ το οποίο ονομάζεται “The Anxious Generation”, δηλαδή “η γενιά του άγχους”». Εξήγησε δες, ότι «καθώς διάβαζα για τις επιδράσεις που έχουν τα social media στα παιδιά μας, ένιωσα λες και ήμουν “μέσα” σε αυτές τις ιστορίες. Δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτής της χρήσης, αλλά είμαστε σίγουροι ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Εμείς ως ηγέτες κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτό. Πρώτα να βοηθήσουμε τους γονείς. Δεν είναι μόνο δική τους ευθύνη».

Τι ισχύει σήμερα για την Ελλάδα;

Όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός στην Ελλάδα έχει απαγορευτεί η χρήση των κινητών στα σχολεία.

«Αυτό ήταν πραγματικά μια τεράστια αλλαγή στη σχολική εμπειρία των παιδιών. Δημιουργήσαμε το parentcontrol.gr μέσα στο gov.gr που κάνει δύο πράγματα: Συνδέει ψηφιακά ως εργαλείο τα στοιχεία των παιδιών με τα στοιχεία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ώστε οι ίδιοι οι γονείς να μπορούν να δουν εάν το παιδί έχει την κατάλληλη ηλικία για να χρησιμοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, γιατί όπως είπαμε, οι γονείς πρέπει να φτιάξουν έναν λογαριασμό σε αυτή τη σελίδα ώστε να προστατεύουν το παιδί τους ανάλογα με την ηλικία που έχει», εξήγησε ο ίδιος.

«Έχουμε υποχρέωση απέναντι τους γονείς»

«Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μίλησε ακριβώς για αυτό το θέμα και αυτό που έχω να σας πω εγώ, με τη δική μου εμπειρία στην Ελλάδα, είναι ότι πραγματικά λάβαμε πάρα πολλά σχόλια από τους γονείς οι οποίοι μας ζητάνε, μας παρακαλούν να κάνουμε κάτι για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εμείς ως υπεύθυνοι ηγέτες έχουμε υποχρέωση να κάνουμε αυτό που μας ζητάει ο κόσμος, αυτό που μας ζητάνε οι γονείς», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι «αν θέλουμε πραγματικά τα παιδιά μας να συζητούν με ψηφιακά μέσα, να έχουν ψηφιακούς φίλους που μπορεί να τα οδηγήσουν σε συμπεριφορές απαράδεκτες ή και καταστροφικές ακόμα».

Παράλληλα, κατέληξε ότι «Έχουμε ευθύνη για αυτό όχι μόνο να συνεννοηθούμε με τις εταιρείες τεχνολογίας, αλλά και με τους γονείς. Οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν ήδη αρκετά λεφτά. Δεν χρειάζεται να βγάζουν κι άλλα λεφτά εκμεταλλευόμενες τα παιδιά μας».