Θετικά για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση κινήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο αν και είχε αρκετούς τίτλους σε θετικά εδάφη, δεν κατάφερε να δώσει το μήνυμα ότι αφήνει πίσω τη φάση της συσσώρευσης και της αφομοίωσης των επιπέδων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,43% στις 2.040,30 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.026,81 μονάδων (-0,23%) και 2.044,20 μονάδων (+0,62%). Ο τζίρος ανήλθε στα 198,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 36,1 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 5 εκατ. τεμάχια αξίας 30,8 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,40% στις 5.136,78 μονάδες, ενώ στο +0,85% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.920,14 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,43% στις 2.223,65 μονάδες.

Συνεχίζεται η συσσώρευση

Δεύτερη ημέρα ανόδου για το ΧΑ, αλλά το μήνυμα της λύσης της συσσώρευσης δεν δόθηκε ακόμη. Παρά τις αμυντικές κινήσεις των επενδυτών, το ζήτημα παραμένει αν οι καταλύτες που έχουν αποτιμηθεί τα τελευταία χρόνια είναι αρκετοί για να διατηρηθεί η ανοδική πορεία ή αν θα χρειαστεί η εμφάνιση νέων θετικών εξελίξεων για να ενεργοποιηθεί ξανά η αγορά.

Άλλωστε, από τις 29 Αυγούστου, όταν ο γενικός δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών υποχώρησε κάτω από τις 2.040 μονάδες, η κίνηση της είναι σταθερά εντός του εύρους 2.000 – 2.035 μονάδων. Οι εντολές παραμένουν μικρές και προσεκτικές, με στόχο την κατοχύρωση κερδών κοντά στα πολυετή υψηλά που καταγράφηκαν για αρκετούς τίτλους.

Αν και οι θετικοί επενδυτές (long) έχουν επιδείξει αμυντική στρατηγική, με την στήριξη της αγοράς γύρω από τη ζώνη των 2.000 μονάδων, η αγορά φαίνεται να αντιμετωπίζει αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο αποτιμήσεων, που καθιστούν δύσκολο το σενάριο μιας ανοδικής πορείας πολύ πιο πάνω από τα τοπικά και πολυετή υψηλά των 2.135 μονάδων.

Σύμφωνα με τον Πέτρο Στεριώτη, μέλος της Βρετανικής Ένωσης Τεχνικών Αναλυτών, η ελληνική αγορά παρακολουθεί από απόσταση τις νέες κορυφές των αμερικανικών δεικτών και διαπραγματεύεται γύρω από τις 2.000 μονάδες. Για τη συνέχεια, η περιοχή γύρω από τις 1.950 μονάδες θα είναι καθοριστική, καθώς θεωρείται κρίσιμο επίπεδο στήριξης για την ψυχολογία της αγοράς και για τις διαθέσεις των θεσμικών χαρτοφυλακίων, τα οποία έχουν επωφεληθεί από την τρέχουσα ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Όπως σημειώνει ο κ. Στεριώτης, παρά τις αβεβαιότητες του διεθνούς χρηματιστηριακού περιβάλλοντος, όπου τα “κακά νέα” συχνά αποτιμώνται ως θετικά, η κατάσταση παραμένει ασταθής και η μεταβλητότητα μπορεί να αυξηθεί, επηρεάζοντας τη γενική πορεία της ελληνικής αγοράς.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΕΛΧΑ έκλεισε με άλμα 5,21%, με τις Helleniq Energy και Βιοχάλκο να σημειώνουν κέρδη άνω του 3%. Στο +2,02% η Motor Oil, με τις Aegean, Τιτάν, Λάμδα, Εθνική και Πειραιώς να κλείνουν με άνοδο που ξεπέρασε το 1%. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Cenergy, Optima Bank, Metlen, Σαράντης, ΕΥΔΑΠ και ΔΕΗ

Στον αντίποδα, η Jumbo διόρθωσε σήμερα κατά 1,38%, με τις Alpha Bank, Coca Cola, Aktor, Eurobank, Κύπρου και ΔΑΑ να κλείνουν ήπια πτωτικά.

Πηγή: ot.gr