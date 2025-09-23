Αλλάζουν από την 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας, οι οποίες, κατά τη χειμερινή περίοδο ισχύουν έως τις 31 Μαρτίου. Οι ώρες κοινής ησυχίας είναι από τις 15:30 έως τις 17:30 και από τις 22:00 έως τις 07:30.

Τη θερινή περίοδο, από 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου, από τις 15:00 έως τις 17:30 και από τις 23:00 έως τις 07:00.

Τι δεν επιτρέπεται

Πιο συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται:

Η λειτουργία κάθε μουσικού οργάνου ή συσκευής ραδιοφώνου, μαγνητοφώνου ή τηλεόραση σε υψηλή ένταση, οι φωνές, οι θορυβώδεις χοροί και κάθε άλλη θορυβώδης εκδήλωση σε κατοικία ή άλλους ιδιωτικούς χώρους

Τα τραγούδια, οι φωνές, η χρήση μουσικών οργάνων, η λειτουργία ραδιοφώνων, μαγνητοφώνων και τηλεοράσεων στους δρόμους, πλατείες και δημόσιους γενικά χώρους κατοικημένων περιοχών, καθώς και μέσα στα οχήματα μεταφοράς του κοινού

Τα θορυβώδη παίγνια σε καφενείο, σφαιριστήρια ή άλλα δημόσια κέντρα, καθώς και οι φωνές και συζητήσεις σε υψηλό τόνο των θαμώνων των κέντρων αυτών

Οι θορυβώδεις συζητήσεις και διαπληκτισμοί σε σταθμούς αυτοκινήτων (λεωφορείων, ΤΑΞΙ, κ.λ.π.), η φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων σε ή από φορτηγά αυτοκίνητα, που δημιουργεί θόρυβο, καθώς και η θορυβώδης λειτουργία της μηχανής τροχοφόρου, το οποίο είναι σε στάση

Η χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών οργάνων ή συστημάτων ασφαλείας, χωρίς να συντρέχει λόγος έκτακτης ανάγκης, καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία αυτών.

Η ποινή

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ώρες κοινής ησυχίας, τόσο τις μεσημβρινές όσο και τις βραδινές ώρες, πρέπει να τηρούνται από τους πολίτες καθώς με τον νέο Ποινικό Κώδικα η διατάραξη της κοινής ησυχίας τιμωρείται με φυλάκιση έως πέντε μηνών.