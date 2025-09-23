Στήριξη στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, εξέφρασε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, τονίζοντας ότι πρόκειται για «ένα αναφαίρετο και εύλογο δικαίωμα».

«Δεδομένου ότι όλο το πολιτικό σύστημα συμπαραστέκεται στο αίτημα αυτό, με δηλώσεις αρμοδίων υπουργών αλλά και όλων των κομμάτων, η εκτίμησή μας είναι ότι, αφού δεν διακυβεύεται από την εκταφή κάποιο έννομο αγαθό, και η δικαστική εξουσία θα μπορούσε να το ερμηνεύσει υπό το ίδιο πρίσμα», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το ζήτημα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «αντιδικία μεταξύ κομμάτων σε επίπεδο νομικών όρων», αλλά ως «ένα ανθρώπινο, ηθικό και κοινωνικό δικαίωμα».

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Ρούτσι συνεχίζει για 9η μέρα την απεργία πείνας. Με αυτή την πράξη ζητά να πέσει “άπλετο φως” στις συνθήκες θανάτου του παιδιού του και να γίνει δεκτό το αίτημά του για εκταφή και νέα εξέταση της σορού.