Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ενισχύει όλα τα μέτωπα συγκρούσεων με εναέριες, χερσαίες και θαλάσσιες δυνάμεις σε όλο το Ισραήλ στη διάρκεια των εορτών για την Εβραϊκή Πρωτοχρονιά, ύστερα από αξιολόγηση των συνθηκών ασφαλείας σε διάφορα επίπεδα.

Ο αρχηγός της Κεντρικής Διοίκησης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Υποστράτηγος Άβι Μπλουθ, προειδοποίησε ότι μπορεί να υπάρξει κλιμάκωση στη Δυτική Όχθη κατά την εορταστική περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη και άλλους παραγόντες, συμπεριλαμβανομένων και των «πολιτικών διακηρύξεων», που αποτελεί πιθανότατα αναφορά στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τα δυτικά έθνη και τους Ισραηλινούς ηγέτες που εξετάζουν το ενδεχόμενο προσάρτησης της Δυτικής Όχθης ως απάντηση.

«Υπάρχουν πολλές προκλήσεις μπροστά μας, οι έντονες μάχες στην πόλη της Γάζας, η άμυνα στο βορρά και ο συνεχής αγώνας κατά της τρομοκρατίας στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια (σ.σ. Δυτική όχθη), και επιπλέον, πολλά στοιχεία έχουν πρόσφατα συγκλίνει και θερμαίνουν την κεντρική αρένα, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών διακηρύξεων, των εορτών, της συγκομιδής της ελιάς, της διεύθυνσης τρομοκρατικών επιθέσεων από το εξωτερικό και της λογικής του μοναχικού δράστη», ανέφερε ο Μπλουθ.

Άνοιξε το πέρασμα στα σύνορα με Ιορδανία

Την ίδια ώρα, το πέρασμα Άλενμπι, η μοναδική διέξοδος μεταξύ της υπό ισραηλινή κατοχή Δυτικής Όχθης και της Ιορδανίας, άνοιξε και πάλι για τους ταξιδιώτες, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της ισραηλινής αρχής που είναι υπεύθυνη για τα χερσαία σύνορα.

Το Ισραήλ έκλεισε επισήμως το πέρασμα στις 19 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα αφότου Ιορδανός οδηγός φορτηγού άνοιξε εκεί πυρ, σκοτώνοντας δύο Ισραηλινούς στρατιώτες. Το συνοριακό πέρασμα είναι επίσης η βασική δίοδος για τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ της Ιορδανίας και της Δυτικής Όχθης.