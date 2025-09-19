Οι επιθέσεις των IDF στη Γάζα συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ κατευθύνονται στο κέντρο της πόλης από δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Στόχος της στρατηγικής τους είναι να εκδιώξουν από το σημείο όσους έχουν απομείνει και να τους αναγκάσουν να καταφύγουν προς την ακτή.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Nadav Shoshani, δήλωσε ότι πεζικό, άρματα μάχης και πυροβολικό προωθούνται προς το κέντρο της πόλης. Καθοριστικής σημασίας είναι και η υποστήριξη της πολεμικής αεροπορίας, με στόχο να ασκήσουν πίεση στη Χαμάς.

Νωρίς το πρωί οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν άλλη μια σειρά συλλήψεων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Wafa, οι στρατιώτες συνέλαβαν πέντε Παλαιστινίους στην πόλη Νάμπλους. Ανάμεσά τους και έναν πρώην κρατούμενο, μετά από έφοδο στα σπίτια τους.

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα

Τουλάχιστον 16 άτομα έχουν σκοτωθεί από την αυγή σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με πληροφορίες νοσοκομειακών πηγών που μεταδίδει το Al Jazeera.

Ο αριθμός των νεκρών στο έδαφος που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο συνεχίζει να αυξάνεται, καθώς ο ισραηλινός στρατός εντείνει τους βομβαρδισμούς και τις χερσαίες επιθέσεις.

יותר מ-75 מבוקשים נעצרו במהלך השבוע ביהודה ושומרון: כוחות צה”ל ושב”כ ממשיכים בפעילויות לסיכול הטרור לכל הפרטים:https://t.co/zUeIhG3T4g pic.twitter.com/UfiDoocWT1 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 19, 2025



Ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα έχει σκοτώσει τουλάχιστον 65.141 άτομα και τραυματίσει 165.925 από τον Οκτώβριο του 2023. Χιλιάδες ακόμη πιστεύεται ότι έχουν θαφτεί κάτω από τα τεράστια ερείπια των κατεστραμμένων κτιρίων.

Σκηνές απόγνωσης στην οδό διαφυγής από τη Γάζα

Τα οχήματα στον παραλιακό δρόμο al-Rashid που οδηγεί προς τα νότια παραμένουν ακινητοποιημένα. Ο λόγος δεν είναι άλλος από τις τεράστιες ουρές χιλιομέτρων που έχουν σχηματιστεί από ανθρώπους που φεύγουν από τη Γάζα.

Οι τρομαγμένοι άνθρωποι που εγκαταλείπουν την πόλη παίρνουν μαζί τους ό,τι μπορούν από τα υπάρχοντά τους. Τα φορτηγά είναι γεμάτα με οικογένειες που έχουν εκτοπιστεί βίαια και τα υπάρχοντά τους.

Η διαδρομή που κάποτε διαρκούσε 50 λεπτά από το κέντρο της πόλης της Γάζας μέχρι το al-Mawasi – που περιγράφεται από το Ισραήλ ως «ανθρωπιστική ζώνη» – τώρα διαρκεί έως και επτά ώρες.

Είναι ένα πολύ κουραστικό ταξίδι για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων και των μικρών παιδιών. Οι πιο ευάλωτοι είναι εκείνοι με προβλήματα υγείας. Πολλοί από όσους εγκατέλειψαν τα νοσοκομεία της πόλης της Γάζας έπρεπε να μεταφερθούν με άμαξες που έσερναν ζώα.

Μήνυμα από τη Χαμάς

Την ίδια ώρα, η Χαμάς δήλωσε σε ανακοίνωση την Πέμπτη ότι η εισβολή του IDF στην πόλη της Γάζας σημαίνει ότι το Ισραήλ δεν θα λάβει κανέναν όμηρο, νεκρό ή ζωντανό.

«Οι αιχμάλωτοί σας είναι διασκορπισμένοι στις γειτονιές της πόλης της Γάζας και δεν θα ανησυχούμε για τη ζωή τους, εφόσον ο Νετανιάχου έχει αποφασίσει να τους σκοτώσει», ανέφερε σε δήλωσή της η Μπριγάδα αλ-Κασάμ, όπως μετέδωσε το CNN.

«Η έναρξη αυτής της εγκληματικής επιχείρησης και η επέκτασή της σημαίνει ότι δεν θα λάβετε κανέναν αιχμάλωτο, ούτε ζωντανό ούτε νεκρό, και η τύχη τους θα είναι η ίδια με εκείνη του (Ρον Αράντ). Η Γάζα θα γίνει νεκροταφείο για τους στρατιώτες σας», πρόσθεσε σε μεταγενέστερη δήλωσή της η Χαμάς.

Ο Ρον Αράντ, ήταν αξιωματικός της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, ο οποίος απήχθη στο Λίβανο το 1986.

Η επανεμφάνιση του Ναΐμ

Νωρίτερα την Πέμπτη, ο Μπασέμ Ναΐμ, ανώτερος αξιωματούχος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς που ήταν στόχος της ισραηλινής επίθεσης στη Ντόχα, εμφανίστηκε στην τηλεόραση του Κατάρ για πρώτη φορά μετά την επίθεση.

Ο Ναϊμ προειδοποίησε ότι η συνεχιζόμενη ισραηλινή επίθεση εδάφους στην πόλη της Γάζας θα αντιμετωπιστεί με έντονη αντίσταση.

«Η επιχείρηση στην πόλη της Γάζας θα αντιμετωπιστεί με σφοδρή αντίσταση», είπε σε συνέντευξή του στο Al Araby. «Ο θάνατος και η καταστροφή που ο εχθρός προσπαθεί να φέρει στους δρόμους της Γάζας θα έρθουν και στους στρατιώτες του. Όποιος βλάψει τον λαό μας θα βλάψει και τους αιχμαλώτους του, τόσο τους ζωντανούς όσο και τους νεκρούς».

Senior Hamas official Bassem Naim warned that “whatever befalls our people during the Gaza City operation will also befall the Israeli hostages.” In an interview to Qatari Al-Araby TV, Naim said “It is not possible to negotiate while Israel expands its military operations in.… — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) September 18, 2025

Ο Ναΐμ κατηγόρησε επίσης το Ισραήλ ότι χρησιμοποιεί τις διαπραγματεύσεις ως κάλυψη για τις στρατιωτικές του ενέργειες.

«Το Ισραήλ εξαπάτησε όλους, προσποιούμενο ότι συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις για να καλύψει τα εγκλήματά του», πρόσθεσε.