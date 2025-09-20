«Ποιος μιλάει μέσα;», ρώτησαν οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στο περιστύλιο τον «γαλάζιο» βουλευτή Χρήστο Μπουκώρο ενώ μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας βρισκόταν σε εξέλιξη η συζήτηση στην Κ.Ο. κεκλεισμένων των θυρών. «Να κοιτάτε ποιοι δεν μιλάνε…», τους απάντησε με νόημα ο Θεσσαλός.

Είχε προηγηθεί η παρέμβαση του Γιώργου Βλάχου ο οποίος ζήτησε να στηθεί κάλπη για την εκλογή του νέου γραμματέα της Κ.Ο., όπως άλλωστε προβλέπει το καταστατικό της ΝΔ («Η Κοινοβουλευτική Ομάδα εκλέγει τον Γενικό Γραμματέα της και τους Αναπληρωτές του», προβλέπει το άρθρο 29). Ο ίδιος στηρίζει την εκλογή του Μάξιμου Χαρακόπουλου, ωστόσο ζήτησε να τηρηθούν οι κανόνες.

…Και οι συνήθεις ύποπτοι

Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί η δια βοής ανάδειξη του γραμματέα. Είναι ένας τρόπος αυτός για να αποκλείονται τυχόν διαφοροποιήσεις στην κάλπη που θα πηγαίνουν κόντρα στην επιλογή του εκάστοτε προσώπου από τον πρόεδρο του κόμματος. «Μήπως θέλετε εσείς να είστε υποψήφιος;», φέρεται να τον ρώτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζοντας βεβαίως ότι δεν ενδιέφερε τον Βλάχο κάτι τέτοιο.

Και πρόσθεσε ότι εφόσον δεν υπάρχει άλλη υποψηφιότητα δεν χρειάζεται να στηθεί κάλπη και έκλεισε εκεί το μίνι- επεισόδιο, ενώ ο κ. Χαρακόπουλος εξελέγη δια βοής.

Πάντως ήταν εμφανή τα νεύρα του παλαιού κοινοβουλευτικού κ. Βλάχου ο οποίος ερωτηθείς από επίμονους δημοσιογράφους ποιοι παίρνουν τον λόγο στη συνεδρίαση τους απάντησε: «Τα μανουάλια…». Μάλιστα αργότερα ερωτηθείς εκ νέου πώς είναι το κλίμα μέσα ακούστηκε να λέει: «Όλα τέλεια. Διαβάστηκαν κάποιες γραπτές ομιλίες και ζήτω σε μας…». Κανένας από τους «συνήθεις υπόπτους» δεν έλαβε τον λόγο, και οι έντεκα που μίλησαν απέφυγαν απαγορευμένες λέξεις, όπως ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήταν, λοιπόν, μια ωραία ατμόσφαιρα…

Η Ζωή και ο Μυλωνάκης

Λίγο πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, μπήκε στην Ολομέλεια ο Γιώργος Μυλωνάκης και «έπεσε» πάνω στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Εκείνη σε έντονο ύφος τον ρώτησε «θα έρθετε να απαντήσετε στην ερώτηση που κατέθεσα;». Ο Μυλωνάκης απέφυγε να της απαντήσει και αρκέστηκε να χαμογελάσει.

Τελικά, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ αναμένεται να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας με θέμα: «Η παραγγελία, αξιοποίηση και διακίνηση από εσάς του υπομνήματος, άλλως «εσωτερικού σημειώματος» για το σκάνδαλο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., το οποίο βρίσκεται στα χέρια σας από τον Ιούνιο 2025».

Το υπερατλαντικό ταξίδι Μητσοτάκη

Φεύγει από τα εσωκομματικά μέτωπα και από τις σκοτούρες της διακυβέρνησης εντός Ελλάδας ο Πρωθυπουργός που μεταβαίνει στις 22 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη για να μετάσχει στις εργασίες και τις επαφές της 80ής Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου. Ρώτησα τι θα πει και μου είπαν ότι στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί στο ρευστό διεθνές και περιφερειακό γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, στη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας μέσα σε αυτό, καθώς και στις προκλήσεις και στους κινδύνους από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή.

Οι επαφές στη Νέα Υόρκη Ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Στις 23 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στη δεξίωση που παραθέτει στη Νέα Υόρκη προς τιμήν των ηγετών ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, αφού πιθανότατα θα έχει συνενατηθεί με τον Ερντογάν. Την επόμενη ημέρα θα έχει δύο παρεμβάσεις στον ΟΗΕ που αφορούν την προστασία των ανηλίκων στο Διαδίκτυο και την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Διεθνή Ειρήνη και Ασφάλεια. Το μεσημέρι της Τετάρτης, ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακό γεύμα που συνδιοργανώνουν 28 ομογενειακές οργανώσεις – μεταξύ άλλων, θα παρευρεθούν εκπρόσωποι των AHEPA, HALC PSEKA, AHI, HANC, HACC. Στην εκδήλωση θα παρασημοφορηθούν επιφανείς ομογενείς. Το βράδυ της ίδιας ημέρας θα απευθύνει σύντομο μήνυμα στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με το Βραβείο Templeton. Γεμάτη η ατζέντα.

Και σουαρέ με επενδυτές

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός θα έχει ακόμα συναντήσεις με σειρά επενδυτών, καθώς και με εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της φαρμακοβιομηχανίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τις επενδυτικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, η οποία πετυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα.

Νέος προϊστάμενος στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών Να σας ενημερώσω και για μια εσωδικαστική εξέλιξη που έχει τη σημασία της. Για τη νευραλγική θέση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, η μεγαλύτερη εισαγγελία στη χώρα σε δικαστήριο δεύτερου βαθμού, γίνονται εκλογές σήμερα Σάββατο για να αναδειχθεί νέος προϊστάμενος. Οι εκλογές γίνονται μόνο στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας γιατί ο μέχρι τώρα προϊσταμενός της Γεώργιος Κατζίδης πήρε στον Αρειο Πάγο. Οι υποψήφιες για τη θέση είναι γυναίκες. Η Βασιλική Κρίνα και η Ζωή Σμυρλή. Σε λίγες ώρες θα ξέρουμε ποιά θα εκλεγεί…

Οι δύο όψεις του ίδιου ποσοστού

Καλό δεν το λες το 6.2% του ΣΥΡΙΖΑ στη δημοσκόπηση της Metron Analysis όταν προ ημερών στη ΔΕΘ ο Σωκράτης Φάμελλος παρουσίασε πρόγραμμα κυβερνητικής διεξόδου. Αν επιβεβαιώνονταν αυτή η πρόβλεψη, οι κοινοβουλευτικές έδρες του κόμματος θα έπεφταν συνολικά στις είκοσι.

Επειδή πάντως ρώτησα στην Κουμουνδούρου δεν το βλέπουν κακό, με δεδομένο ότι φαίνεται να διασφαλίζεται μια κάποια σταθερότητα και δεν εξαϋλώνονται πολιτικά. Το ερώτημα που τους απασχολεί είναι άλλο: Θα συνεχίσουν με ή χωρίς Αλέξη Τσίπρα. Γιατί αλλιώς είναι τα πράγματα με ενωμένες δυνάμεις και αλλιώς χώρια.

Και νεκρό μάρτυρα πρότειναν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εάν δει κανείς τη λίστα που έχει προταθεί από τα κόμματα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ λογικά οι συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής θα πρέπει να διαρκέσουν κανέναν χρόνο. Δεν είναι υπερβολή αυτή η εκτίμηση με τόσα πολλά ονόματα. Είδα τον κατάλογο των προτεινόμενων μαρτύρων και προτάθηκαν και πρόσωπα που δεν έχουν καμία σχέση, ενώ υπάρχουν και θανόντες.

Μια τέτοια περίπτωση είναι του Ευάγγελου Σεφεριάδη, πρώτου προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ (20-09-1999 έως 19-09-2002), ο οποίος έχει αποβιώσει. Όμως η ΝΔ, στη σπουδή της τον πρότεινε για μάρτυρα από το … υπερπέραν! Αυτό καυτηρίασε δημόσια ο γιος του Γιάννης Σεφεριάδης, γράφοντας στο διαδίκτυο, και απευθυνόμενος στο προεδρείο της Εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαβάστε: «Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι (…), θα ήθελα να σας ενημερώσω πως ο πατέρας μου θα δυσκολευτεί να εμφανιστεί να καταθέσει καθώς δεν είναι στη ζωή από το 2016.

Θα ερχόμουν εγώ αντ’ αυτού, αλλά το μεταχειρισμένο Opel Astra Ασημί του 1999 που μου άφησε – η μόνη περιουσία που έβγαλε από χρόνια διοίκησης του σε δημόσιους οργανισμούς – είναι στο συνεργείο. Καλή επιτυχία στο έργο σας, που ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς».