Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε η πτώση δέντρου λόγω των ανέμων το πρωί του Σαββάτου (20/9) στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο πολιτών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δυνατοί άνεμοι που έπνεαν στην πρωτεύουσα προκάλεσαν την πτώση του δέντρου σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης. Η πτώση προκάλεσε πανικό σε περαστικούς και θαμώνες καταστημάτων, ενώ αμέσως σήμανε συναγερμός στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρότερα και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ένας άνδρας υπέστη ελαφρύ τραυματισμό στην πλάτη και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις δεν διατρέχει σοβαρό κίνδυνο.

Παρέμβαση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την απομάκρυνση του δέντρου και την αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω ατυχήματα. Οι Αρχές παρακολουθούν την κατάσταση, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν.

Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Αθηναίων για την πτώση τριών δέντρων, που επέφεραν μάλιστα τον τραυματισμό δύο πολιτών και ζημιές σ’ ένα όχημα. Όπως αναφέρει, οι πτώσεις οφείλονται στους ισχυρούς ανέμους και ήδη συνεργεία εργάζονται για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει ότι, λόγω των καιρικών φαινομένων κατηγορίας 3 που πλήττουν την πόλη, με δυνατούς ανέμους και ριπές μεγάλης ταχύτητας, σημειώθηκε πτώση τριών δέντρων στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης και στις οδούς Θεοτοκοπούλου και Κνωσού. Από το περιστατικό στην πλατεία Αγίας Ειρήνης καταγράφηκαν δύο τραυματισμοί πολιτών, ενώ στην οδό Θεοτοκοπούλου υπέστη ζημιές ένα όχημα.

Συνεργεία της Υπηρεσίας Πρασίνου, της Καθαριότητας και κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας βρίσκονται ήδη σε πλήρη κινητοποίηση για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων και την ασφάλεια των δημοσίων χώρων.

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες:

– να μη σταθμεύουν οχήματα κάτω από μεγάλα δέντρα ή επικίνδυνες κατασκευές,

– να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Για έκτακτες ανάγκες μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο 1595».

Και καταλήγει: «Ο δήμος παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και θα ενημερώνει το κοινό για κάθε νεότερη εξέλιξη».