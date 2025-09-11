Δεν ξεκίνησε το ταξίδι για 64 επιβάτες πλοίου που θα αναχωρούσε για Αίγινα, καθώς καθηλώθηκε στο λιμάνι του Πειραιά, όταν διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί μηχανική βλάβη.

Αναγκαστικά, ο κόσμος παραμένει στο σημείο, αναμένοντας άλλο πλοίο, που θα εκτελέσει το αναβληθέν δρομολόγιο και θα μεταφέρει τους επιβάτες στον προορισμό τους.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του το Λιμενικό:

«Απαγόρευση απόπλου του Ε/Γ-Ο/Γ ΕΛΕΝΗ στο λιμάνι του Πειραιά λόγω μηχανικής βλάβης. Το πλοίο θα εκτελούσε δρομολόγιο από Πειραιά προς Αίγινα με 64 επιβάτες, 10 ΙΧ, 12 φορτηγά και 5 δίκυκλα. Οι επιβάτες θα προωθηθούν στον προορισμό του με μέριμνα της εταιρείας».