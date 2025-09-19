Ενθουσιασμένος για την πρόοδο που επετεύχθη σε μια σειρά από σημαντικά ζητήματα, όπως το εμπόριο, η φαιντανύλη, η ανάγκη τερματισμού του πολέμου Ρωσίας- Ουκρανίας και η έγκριση της συμφωνίας για το TikTok, αλλά και ανυπόμονος για το τετ α τετ που συμφωνήθηκε να έχουν στη Νότια Κορέα τον επόμενο μήνα, εμφανίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά από τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Κινέζο ομόλογο του Σι Τζινπίνγκ.

Όπως ανέφερε σε ανάρτηση του στα σόσιαλ μίντια, ο Ντόναλντ Τραμπ: «Η κλήση ήταν πολύ καλή, θα μιλήσουμε ξανά τηλεφωνικά, εκτιμούμε την έγκριση για το TikTok και αμφότεροι ανυπομονούμε να συναντηθούμε στην APEC (σ.σ. στη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού που θα ξεκινάει στη Νότια Κορέα στις 31 Οκτωβρίου)».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, εκτός από την συνάντηση στην σύνοδο της APEC, ο ίδιος θα μεταβεί στην Κίνα στις αρχές του επόμενου έτους και στην συνέχεια θα τον επισκεφτεί και ο πρόεδρος Σι στις ΗΠΑ.

Πρόοδος μεν, αλλά όχι συμφωνία ακόμα για TikTok

Από τα όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σχετικά με την συνομιλία του με τον Σι πάντως, προκύπτει ότι όσον αφορά στη συμφωνία για το TikTok, παρότι υπήρξε πρόοδος δεν έκλεισε τελικά όπως είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι θα συμβεί -με το τηλεφώνημα αυτό- τόσο ο ίδιος όσο και ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ.

Η ByteDance, η κινεζική μητρική εταιρεία του TikTok, είναι αντιμέτωπη με ένα τελεσίγραφο βάσει ενός ομοσπονδιακού νόμου που την υποχρεώνει είτε να εκποιήσει τις αμερικανικές δραστηριότητες της πλατφόρμας είτε να σταματήσει την λειτουργία του στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο Τραμπ, θαυμαστής του TikTok έχει επανειλημμένα παρατείνει την προθεσμία. Μάλιστα την Τρίτη, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που δίνει αναβολή στο ζήτημα μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου.