Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε αύλειο χώρο εργοστασίου στο Μενίδι.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στην περιοχή των Αχαρνών Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες, 12 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 19, 2025

Οι άνεμοι δυσχαιρένουν το έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς, η οποία καίει παλέτες και εύφλεκτα υλικά.



Ήχησε 112

Λίγα λεπτά μετά τις 5:30 το απόγευμα, εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα».

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή #Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής ‼️ Επικίνδυνοι καπνοί ‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) September 19, 2025



Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της πυρκαγιάς, εφαρμόζεται διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Τατοΐου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κύμης έως την οδό Δεκέλειας.

Δείτε βίντεο από τη φωτιά στο Μενίδι:

