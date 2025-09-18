Πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε πως μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30% στα ακριτικά νησιά τα οποία ανήκουν στην Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου και στις ενότητες των Δωδεκανήσων και του Έβρου. «Από τη Λήμνο μέχρι την Κάρπαθο και από τη Σαμοθράκη μέχρι το Καστελόριζο», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά. Ήταν ένα μέτρο που όπως είπε θα ικανοποιήσει τους κατοίκους, βέβαια και τους βουλευτές εκείνης της περιφέρειας που δέχονται συχνά τα παράπονα των πολιτών.

Αμεση επαφή με τους κατοίκους της Λήμνου

Σήμερα, λοιπόν, ο πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Λήμνο. Με αυτό το ταξίδι θα μπορέσει μέσω της άμεσης επαφής με τους πολίτες και κατοίκους του νησιού να εξηγήσει τα μέτρα που ανακοίνωσε στο περιθώριο της 89ης ΔΕΘ. Τον τελευταίο καιρό άλλωστε έχει επιλέξει να επικοινωνεί απευθείας με τους πολίτες, φιλοδοξώντας, ενδεχομένως, την άνοδο των ποσοστών στις δημοσκοπήσεις. Άλλωστε, μόλις το 32% των ερωτηθέντων σε πρόσφατη δημοσκόπηση δηλώνουν ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη.

Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Λήμνο

Όπως αναφέρει το πρόγραμμα του πρωθυπουργού, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Ατσική, στο οινοποιείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λήμνου «Η Ένωση» και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λήμνου. Στις 12 θα συναντήσει πολίτες στη Μύρινα.

Οι επαφές Μητσοτάκη σε πολιτικό επίπεδο

Σε πολιτικό επίπεδο τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει μια ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη. Οι σχέσεις των δύο πλευρών έχουν περάσει από «40 κύματα». Υπενθυμίζεται ότι στις αυτοδιοικητικές εκλογές του ‘23 ο πρωθυπουργός είχε στηρίξει την υποψηφιότητα του Αλκιβιάδη Στεφανή, ο οποίος ηττήθηκε από τον Μουτζούρη στον δεύτερο γύρο και εκλέχθηκε τελικά με 54,68%.

Κακό προηγούμενο είχαν και το ‘20 όταν ο περιφερειάρχης είχε χρησιμοποιήσει μια απρεπή φρασεολογία καθώς και χειρονομία για τον πρωθυπουργό, προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση της κυβέρνησης, ενώ τότε είχε ακυρωθεί και η συνάντηση που ήταν προγραμματισμένη. Σήμερα, πάντως, στη συνάντηση θα είναι κι η δήμαρχος Λήμνου, Ελεονώρα Γεώργα.

Νέα Υόρκη η επόμενη στάση

Άλλο ένα κρίσιμο ταξίδι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι προγραμματισμένο για τη Δευτέρα. Ο πρωθυπουργός θα λάβει μέρος στην 80η Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο ταξίδι αυτό, δεν αποκλείεται ο πρωθυπουργός να συναντήσει τον Τούρκο πρόεδρο, κάτι που επιβεβαίωσε και στη χθεσινή συνέντευξή του.

Για τα ελληνοτουρκικά

Για τα ελληνοτουρκικά είπε πως, «θέλουμε ειλικρινή διάλογο με την Τουρκία, αλλά ξέρουμε ότι έχουμε το Διεθνές Δίκαιο με το μέρος μας. Επιδιώκουμε τα “ήρεμα νερά”, αλλά προχωρήσαμε με τα Θαλάσσια Πάρκα, ολοκληρώσαμε τον διαγωνισμό με την Chevron, ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα». Κατέληξε τονίζοντας πως «δεν ανησυχώ για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο».