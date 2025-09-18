Τέσσερα χρόνια μετά την τελευταία τους συναυλία στην Ελλάδα, οι Iron Maiden επιστρέφουν. Ο πρώτος σταθμός στην Ευρώπη της παγκόσμιας περιοδείας τους θα είναι η Αθήνα.
Το Σάββατο 23 Μαΐου το ΟΑΚΑ θα φιλοξενήσει τον Μπρους Ντίκινσον, τον Ντέιβ Μάρεϊ, τον Στiβ Χάρις και τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος.
Οι Iron Maiden στο ΟΑΚΑ – Πότε αρχίζει η προπώληση
Σύμφωνα με την ανακοίνωση η προπώληση των εισιτηρίων θα αρχίσει στις 22 Σεπτεμβρίου.
Τα εισιτήρια θα βγουν προς πώληση από την ticketmaster.gr. Όπως σημειώνουν οι διοργανωτές, για την αποφυγή ακυρώσεων, θα πρέπει πρώτα να έχετε δημιουργήσει νέο λογαριασμό.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το επίσημο site των Iron Maiden.
Οι σταθμοί της ευρωπαϊκής περιοδείας των Iron Maiden
Μάιος
- 23 Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ – ΟΑΚΑ
- 26 Σόφια, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ – Vasil Levski Stadium
- 28 Βουκουρέστι, ΡΟΥΜΑΝΙΑ – Arena Națională
- 30 Μπρατισλάβα, ΣΛΟΒΑΚΙΑ – Národný Futbalový Štadión
Ιούνιος
- 02 Αννόβερο, ΓΕΡΜΑΝΙΑ – Heinz von Heiden Arena
- 10 Άμστερνταμ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ – Ziggo Dome
- 17 Μιλάνο, ΙΤΑΛΙΑ – San Siro Stadium
- 22 Παρίσι, ΓΑΛΛΙΑ – Paris La Défense Arena
- 28 Λυών – Décines, ΓΑΛΛΙΑ – Groupama Stadium
Ιούλιος
- 07 Λισαβόνα, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – Estádio da Luz
- 11 Ηνωμένο Βασίλειο Headline Show – Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν