Τέσσερα χρόνια μετά την τελευταία τους συναυλία στην Ελλάδα, οι Iron Maiden επιστρέφουν. Ο πρώτος σταθμός στην Ευρώπη της παγκόσμιας περιοδείας τους θα είναι η Αθήνα.

Το Σάββατο 23 Μαΐου το ΟΑΚΑ θα φιλοξενήσει τον Μπρους Ντίκινσον, τον Ντέιβ Μάρεϊ, τον Στiβ Χάρις και τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος.

Οι Iron Maiden στο ΟΑΚΑ – Πότε αρχίζει η προπώληση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η προπώληση των εισιτηρίων θα αρχίσει στις 22 Σεπτεμβρίου.

Τα εισιτήρια θα βγουν προς πώληση από την ticketmaster.gr. Όπως σημειώνουν οι διοργανωτές, για την αποφυγή ακυρώσεων, θα πρέπει πρώτα να έχετε δημιουργήσει νέο λογαριασμό.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το επίσημο site των Iron Maiden.

Οι σταθμοί της ευρωπαϊκής περιοδείας των Iron Maiden

Μάιος

23 Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ – ΟΑΚΑ

26 Σόφια, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ – Vasil Levski Stadium

28 Βουκουρέστι, ΡΟΥΜΑΝΙΑ – Arena Națională

30 Μπρατισλάβα, ΣΛΟΒΑΚΙΑ – Národný Futbalový Štadión

Ιούνιος

02 Αννόβερο, ΓΕΡΜΑΝΙΑ – Heinz von Heiden Arena

10 Άμστερνταμ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ – Ziggo Dome

17 Μιλάνο, ΙΤΑΛΙΑ – San Siro Stadium

22 Παρίσι, ΓΑΛΛΙΑ – Paris La Défense Arena

28 Λυών – Décines, ΓΑΛΛΙΑ – Groupama Stadium

Ιούλιος