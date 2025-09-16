Ο Παναγιώτης Φωτεινός, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», αναλύει όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της φετινής ΔΕΘ. Το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του ΠαΣοΚ, το πεδίο μάχης με τη Νέα Δημοκρατία και το μεγάλο αγκάθι της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «ΔΕΘ 2025: Οι θέσεις και οι προθέσεις του Ανδρουλάκη» θα ακούσετε:

0:34 Πώς ο Νίκος Ανδρουλάκης «έχτισε» την παρουσία του στη ΔΕΘ 2025.

1:49 Τα σημεία διαφωνίας του ΠαΣοΚ όσον αφορά την πολιτική διακυβέρνησης της ΝΔ.

2:44 Πώς νοηματοδοτεί το ΠαΣοΚ τη «μεταρρύθμιση κράτους».

3:55 Η αντίδραση της κυβερνώσας παράταξης και η απάντηση Ανδρουλάκη από το Βελλίδειο.

8:43 Πώς εξηγείται η επιθυμία του ΠαΣοΚ για εκλογές, παρά τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων.

10:39 Οι ρεαλιστικοί και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι του Νίκου Ανδρουλάκη.

12:17 Πόσο απειλητικός εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας για το ΠαΣοΚ.

Κάνε εγγραφή στο Podcast ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ στο Spotify και Apple Podcasts και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις για να ακούς κάθε ημέρα πρώτος/η τα νέα επεισόδια