Πέθανε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε ηλικία 89 ετών, σύμφωνα με τους New York Times.

Γνωστός για την ακτιβιστική του δράση, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στη Γιούτα.

Σύμφωνα με τη δήλωση εκπροσώπου του, ο Ρέντφορντ άφησε την τελευταία του πνοή σε ένα μέρος που αγαπούσε και περιτριγυρισμένος από ανθρώπους που αγαπούσε. «Θα μας λείψει πολύ», αναφέρεται στην ίδια δήλωση.

Θέατρο, τηλεόραση και κινηματογράφος

Γεννημένος στις 18 Αυγούστου 1936 στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, ο Ρόμπερτ Ρεντφορντ ήταν μια από τις πιο εμβληματικές φιγούρες του κινηματογράφου.

Ο πρώτος του ρόλος ήταν στην παράσταση Tall Story το 1958, η οποία παίχτηκε στο θέατρο Μπρόντγουεϊ. Ακολούθησαν μικροί ρόλοι στις τηλεοπτικές σειρές The Naked City και Route 66. Το πρωταγωνιστικό ντεμπούτο του σε τηλεοπτική σειρά έγινε το 1960 στο Maverick.

Η πρώτη φορά που συμμετείχε σε κινηματογραφική ταινία ήταν το 1962, στο ανεξάρτητο War Hunt (Ο πόλεμος μας έκανε σκληρούς), το οποίο γυρίστηκε μέσα σε δύο εβδομάδες.

Κέρδισε δύο βραβεία Όσκαρ: το πρώτο το 1980 για τη σκηνοθεσία της ταινίας Συνηθισμένοι Άνθρωποι (Ordinary People), και το δεύτερο το 2002 για τη συνολική του προσφορά στον κινηματογράφο.

Προσωπική ζωή

To 1958, νυμφεύθηκε για πρώτη φορά τη Λόλα βαν Γουάγκενεν, ενώ, το 1985, κατά τη διάρκεια της μείωσης της επαγγελματικής του δραστηριότητας, πήραν διαζύγιο. Απέκτησαν μαζί τέσσερα παιδιά.

Το 2009, ο Ρέντφορντ παντρεύτηκε τη Σίμπιλ Ζάγκαρς.

Ενοχές για το «Χρυσό αγόρι»

«Σε όλη μου τη ζωή ένιωθα ενοχές. Και αυτό εξαιτίας της διαφοράς ανάμεσα σε αυτό που έδειχνα ότι είμαι και σε αυτό που ένιωθα μέσα μου». Οταν ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έκανε αυτή τη δήλωση, πριν από 40 χρόνια, ο τίτλος που είχε «κερδίσει» ήταν το «Χρυσό αγόρι». Τον μισούσε. Ηταν ο λόγος που θεωρούνταν «δύσκολος», που δεν υπέγραφε αυτόγραφα, που αρνούνταν να φωτογραφηθεί με τους θαυμαστές του. Ο λόγος που απέφευγε το Χόλιγουντ, προτιμώντας τη γαλήνη του κτήματός του στη Γιούτα.

«Το πρόβλημα με τον Μπομπ είναι ότι ενώ έχει το παρουσιαστικό τού καρδιοκατακτητή, αυτό που στην πραγματικότητα τον κάνει να ξεχωρίζει είναι οι έξοχες ερμηνείες των ηρώων που επιλέγει» είχε παρατηρήσει τότε ο Σίντνεϊ Πόλακ, ο σκηνοθέτης που με τον Ρέντφορντ θα μοιραζόταν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας και των δύο: «Οι τρεις μέρες του Κόνδορα», «Τα καλύτερά μας χρόνια», «Πέρα από την Αφρική», «Αβάνα» και ο «Ιερεμίας Τζόνσον ο αλύγιστος», ένα γουέστερν πάνω σε έναν άνθρωπο που αποφασίζει να εγκαταλείψει τον πολιτισμό και να ενσωματωθεί στη φύση· μία από τις πολύ αγαπημένες ταινίες του ίδιου του Ρέντφορντ.

Το «αντίο» στην υποκριτική

Και έφτασε η ώρα της απόσυρσης. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Entertainment Weekly» το 2018, ο Ρέντφορντ δήλωσε ότι μετά από 60 χρόνια καριέρας στο θέατρο, στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο έφτασε πια ο καιρός, λίγο πριν από τα 82 του, να πει «αντίο» στην υποκριτική. Η ταινία «The Old Man & the Gun», που βασίζεται στην αληθινή ιστορία του Φόρεστ Τάκερ, ενός 70χρονου δραπέτη των φυλακών του Σαν Κουέντιν, ο οποίος έγινε θρύλος ληστεύοντας τράπεζες, θα είναι η τελευταία του. Αν και ο Ρέντφορντ παραδέχτηκε ότι στη ζωή δεν πρέπει ποτέ να λες ποτέ, συμπλήρωσε ότι η υποκριτική έχει τελειώσει μέσα του.

Κρίμα. Γιατί από κάποια στιγμή και μετά, κανείς δεν τον αποκαλούσε πια «Χρυσό αγόρι» που εν τω μεταξύ είχε εξελιχθεί και σε «Χρυσό σκηνοθέτη» θρυλικών ταινιών, όπως οι «Συνηθισμένοι άνθρωποι», το «Μιλάγκρο», το «Quiz show», το «Λέοντες αντί αμνών». Ολοι πλέον τον έβλεπαν απλώς ως έναν εξαιρετικό ηθοποιό, έναν πολυσχιδή καλλιτέχνη. Εναν ηθοποιό απαστράπτουσας λάμψης που ήταν συγχρόνως πολιτικοποιημένος σκηνοθέτης αλλά και επιτυχημένος ιδρυτής κινηματογραφικής «κατοικίας», του Ινστιτούτου Sundance αλλά και του φεστιβάλ ανεξάρτητου αμερικανικού κινηματογράφου Sundance που το ακολούθησε.