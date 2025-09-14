Πέθανε σε ηλικία 46 ετών ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας Ricky Hatton. Με το παρατσούκλι «The Hitman», είχε κατακτήσει παγκόσμιους τίτλους στα ελαφρά-ημιμεσαία και ημιμεσαία κιλά, ενώ υπήρξε ένας από τους πιο δημοφιλείς Βρετανούς πυγμάχους.

Η σορός του βρέθηκε στο σπίτι του στο Μάντσεστερ την Κυριακή και μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενδείξεις για έγκλημα.

Ο Hatton, ο οποίος κέρδισε 45 από τους 48 επαγγελματικούς αγώνες του σε μια λαμπρή καριέρα 15 ετών, έδωσε τον τελευταίο του επίσημο αγώνα το 2012.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του σημείωσε σπουδαίες νίκες απέναντι στους Kostya Tszyu και Jose Luis Castillo, προτού γνωρίσει ήττες από τους Floyd Mayweather και Manny Pacquiao.

Η μάχη με την κατάθλιψη

Περισσότεροι από 30.000 οπαδοί ταξίδεψαν στο Λας Βέγκας για τον αγώνα τίτλου με τον Mayweather το 2007, ενώ το σύνθημα «there’s only one Ricky Hatton» αντηχούσε στο MGM Grand ακόμη και μετά τη διακοπή του αγώνα. Το ίδιο σύνθημα ακούστηκε και στον τελευταίο του επαγγελματικό αγώνα στην πατρίδα του, το Μάντσεστερ, πέντε χρόνια αργότερα.

Τον Ιούλιο ο Hatton είχε ανακοινώσει την επιστροφή του στο ρινγκ. Επρόκειτο να αντιμετωπίσει τον Eisa Al Dah στα μέσα βάρη στις 2 Δεκεμβρίου στο Ντουμπάι. Οι διοργανωτές είχαν αναφέρει ότι ο αγώνας θα ήταν επαγγελματικός, χωρίς όμως να είναι σαφές αν θα ήταν πλήρως αναγνωρισμένος.

Ο Hatton είχε επιχειρήσει ανεπιτυχή επιστροφή το 2012, χάνοντας από τον Vyacheslav Senchenko στο Μάντσεστερ, ενώ το 2022 είχε αντιμετωπίσει σε αγώνα επίδειξης τον Marco Antonio Barrera.

Μετά τη συμφωνία εκείνη με τον πρώην αντίπαλο και πλέον φίλο του, Barrera, ο Hatton είχε μιλήσει ανοιχτά για τις μάχες που έδωσε με την κατάθλιψη.