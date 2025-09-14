Τα μάτια όλων στην αγορά του ελαιολάδου, τυποποιητών και παραγωγών, περίπου ενάμιση μήνα πριν από τη νέα συγκομιδή, είναι στραμμένα στην Ισπανία.

Ανάλογα με την παραγωγή που θα έχει φέτος η Ισπανία, θα διαμορφωθούν και οι τιμές παραγωγού -και κατά συνέπεια του καταναλωτή- στην ελληνική αγορά. Στη διάρκεια των τελευταίων ημερών παρατηρείται η τάση οι τιμές παραγωγού -στα υπάρχοντα αποθέματα της προηγούμενης σοδειάς- να έχουν «τσιμπήσει» και γενικότερα εμφανίζεται ανοδική η τάση τους.

Από τα 3,80 ευρώ το κιλό, του περασμένου Ιουλίου, πλέον οι τιμές παραγωγού κυμαίνονται από 4,5 ευρώ το κιλό ως και άνω των 5 ευρώ το κιλό. Βασικά αγοραστές στην προκειμένη περίπτωση είναι οι Ιταλοί. Αλλά έχει εμφανιστεί για μία ακόμη φορά το φαινόμενο -πρόκειται για κίνηση υψηλού ρίσκου- οι παραγωγοί να αρνούνται να πουλήσουν σ΄ αυτές τις τιμές, ζητώντας μεγαλύτερες.

Η Ισπανία

Και ποντάρουν κυρίως στις προβλέψεις των τελευταίων εβδομάδων, σύμφωνα με τις οποίες η ισπανική παραγωγή δεν θα φτάσει σύμφωνα με τις αρχικές προβλέψεις στους 1,6 εκατομμύρια τόνους, αλλά μπορεί να πέσει και κάτω από τους 1,4 εκατομμύρια τόνους. Ως αιτία των δυσοίωνων προβλέψεων θεωρείται η αναβροχιά.

Όπως έλεγαν χαρακτηριστικά πηγές της αγοράς οι ισπανοί χρειάζονται δύο βροχές για να επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις τους. Ως εκ τούτου δικαιολογείται μία τιμή άνω των 5 ευρώ το κιλό. Πρόκειται για ένα παζάρι προβλέψεων, μερικές εβδομάδες πριν από τη νέα συγκομιδή! Όμως σε κάθε περίπτωση πρόκειται για κινήσεις υψηλού ρίσκου, διότι πάντοτε ελλοχεύει ο κίνδυνος οι προβλέψεις της περιορισμένης ισπανικής παραγωγής να μην επιβεβαιωθούν και η νέα σοδειά να βρει τους παραγωγούς με τα περσινά αποθέματα.

Οι παραγωγοί

Πηγές της αγοράς με τις οποίες συνομίλησε ο ΟΤ έλεγαν πως η ισπανική παραγωγή τελικώς θα κινηθεί από 1,550 εκατομμύρια τόνους ως και 1,650 εκατομμύρια τόνους, ενώ και η ιταλική παραγωγή φέτος αναμένεται να είναι ικανοποιητική – υπολογίζεται σε 300.000 τόνους. Αλλά και η ελληνική παραγωγή εκτιμάται ότι θα ανέλθει στους 250.000 τόνους, έστω κι «χρειάζεται μία βροχή»!

Ετσι εκτιμάται ότι οι παραγωγοί δεν θα κατορθώσουν να αποσπάσουν τις επιδιωκόμενες τιμές. Πιθανολογείται ότι οι τιμές θα πιεστούν. Ωστόσο όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές δεν θα είναι καθόλου καλή εξέλιξη η πτώση τους σε επίπεδα χαμηλότερα από το 4,30 ευρώ το κιλό. Σ΄ αυτό το κακό ενδεχόμενο θα έχουν σοβαρό πρόβλημα οι παραγωγοί. Μέχρι όμως να ανοίξει η νέα παραγωγή και να αποσαφηνιστεί ο «ισπανικός γρίφος» το παιχνίδι των προβλέψεων και των εικασιών θα καθορίζει τις τιμές παραγωγού….

Πηγή: ot.gr