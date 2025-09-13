Ένταση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα, όταν έγινε συμπλοκή μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επεισόδιο ενεπλάκησαν δύο υπήκοοι Ισραήλ – μία 30χρονη γυναίκα και ένας 29χρονος άνδρας – καθώς και τρεις άνδρες παλαιστινιακής καταγωγής, ηλικίας 27, 26 και 25 ετών.

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκε ο 29χρονος Ισραηλινός.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος.

Στην κατοχή των τριών Παλαιστινίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έξι πλαστικά κοντάρια, δύο εκ των οποίων έφεραν σημαίες.