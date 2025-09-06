Έναν τράπερ που διέγαγε πολυτελή βίο, χωρίς ωστόσο να καταβάλει στο κράτος τους προβλεπόμενους φόρους, έπιασε η ΑΑΔΕ, μέσω του αλγόριθμου που σαρώνει το διαδίκτυο. Τον τράπερ πρόδωσε η αγορά ενός πολυτελούς ρολογιού αξίας 116.000 ευρώ!

Ο τράπερ είχε συστήσει μία μη κερδοσκοπική εταιρεία και παρουσιαζόταν ότι κάνει φιλανθρωπικό έργο. Ζητούσε από τη δισκογραφική του εταιρεία να αποδίδει τα εισοδήματά του στη μη κερδοσκοπική και μέσω αυτής προχωρούσε σε πολυτελείς αγορές (αυτοκίνητα, ρούχα, ακριβά ρολόγια και κοσμήματα) χωρίς ωστόσο να πληρώνει κανένα φόρο.

Η ΑΑΔΕ καταλόγισε στον τράπερ 500.000 ευρώ. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες τόσο για τη μη κερδοσκοπική εταιρεία όσο και για τη δισκογραφική, προκειμένου να εντοπιστούν παρόμοιες περιπτώσεις φοροδιαφυγής.