Ποινική δίωξη για δωροληψία ασκήθηκε σε βάρος του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, ο οποίος οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων λίγο πριν τις 11.00 το πρωί της Τετάρτης.

Ο γιατρός συνελήφθη επ’ αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, έπειτα από καταγγελία συζύγου ασθενούς ότι της ζήτησε «φακελάκι».

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο γιατρός ζήτησε χρήματα για να επιβλέπει χειρουργημένο ασθενή.

Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο για να δικαστεί.

Η μεταγωγή του στον Εισαγγελέα: