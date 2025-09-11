Με παραλληλισμούς ανάμεσα στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και της 7η Οκτωβρίου δικαιολόγησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου την επίθεση του Ισραήλ εναντίον του αρχηγείου της Χαμάς στη Ντόχα, ενώ προειδοποίησε και άλλες χώρες που προσφέρουν καταφύγιο σε ισλαμιστές τρομοκράτες ότι βρίσκονται στο στόχαστρο των ισραηλινών υπηρεσιών, βάζοντας εμμέσως στο κάδρο την Τουρκία.

Το Κατάρ απάντησε κατηγορώντας τον Νετανιάχου για «ξεδιάντροπη απόπειρα δικαιολόγησης μια δειλής επίθεσης», σημειώνοντας ότι το γραφείο της Χαμάς λειτουργούσε στο Κατάρ, στο πλαίσιο της μεσολαβητικής προσπάθειας που είχε ζητηθεί, τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από το Ισραήλ.

«Τα λέει στη νύφη για ν’ ακούει η πεθερά»

Λίγες ώρες πριν από τη σημερινή 24η επέτειο των επιθέσεων της Αλ Κάιντα στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης και στο αμερικανικό Πεντάγωνο, ο ισραηλινός πρωθυπουργός απέρριψε τις διεθνείς επικρίσεις για την προχθεσινή αεροπορική επιδρομή στην πρωτεύουσα του Κατάρ, προειδοποιώντας την ηγεσία του εμιράτου και «κάθε άλλη χώρα που προσφέρει καταφύγιο σε τρομοκράτες, να τους απελάσει ή να τους φέρει ενώπιον της Δικαιοσύνης, ειδάλλως θα το κάνουμε εμείς», όπως είπε χαρακτηριστικά, γιατί «η 7η Οκτωβρίου είναι η δική μας 11η Σεπτεμβρίου».

Ο Νετανιάχου δεν κατονόμασε την Τουρκία, όμως είναι ξεκάθαρο ότι η χώρα αυτή αποτελεί έναν από τους βασικούς αποδέκτες της προειδοποίησης, καθώς φιλοξενεί ηγετικά στελέχη της ισλαμικής οργάνωσης επί πολλά χρόνια.

Ισραήλ, όπως Αμερική

Μετά από την 11η Σεπτεμβρίου, η Αμερική υποσχέθηκε ότι θα κυνηγήσει τους τρομοκράτες που διέπραξαν το έγκλημα, όπου και αν βρίσκονταν, ενώ πέρασε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ψήφισμα που ανέφερε ότι οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να τους δώσουν καταφύγιο, είπε ο Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ βρίσκεται στην ίδια γραμμή.

«Εμείς κάναμε ακριβώς ό,τι έκανε η Αμερική, που καταδίωξε τους τρομοκράτες της Αλ Κάιντα στο Αφγανιστάν και σκότωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν στο Πακιστάν», πρόσθεσε, στηλιτεύοντας εκείνες τις χώρες που- όπως είπε- χειροκρότησαν τότε την εκτέλεση του αρχιτρομοκράτη από τις ΗΠΑ, αλλά σήμερα επικρίνουν το Ισραήλ, αντί να το υποστηρίζουν, καθώς κινείται με βάση τις ίδιες αρχές.

Ο αμερικανός πρόεδρος αρχικά εμφανίσθηκε δυσαρεστημένος από την ισραηλινή επίθεση μέσα στην πρωτεύουσα ενός βασικού συμμάχου των ΗΠΑ στον Κόλπο- για την οποία υποτίθεται πως ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή- και διαβεβαίωσε την ηγεσία του Κατάρ ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να επαναληφθεί. Όμως ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε χθες στο Λευκό Οίκο πρώην ομήρους της Χαμάς, καθώς και συγγενείς ομήρων, καλώντας εκ νέου την οργάνωση να απελευθερώσει όσους παραμένουν ζωντανοί, να παραδώσει τις σορούς των υπολοίπων και να καταθέσει τα όπλα.

Ο συμβολισμός της κίνησης Τραμπ – παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του προεδρικού ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουϊτκοφ- ήταν σαφής την ώρα που συνεχίζεται το μακελειό και ο ισραηλινός στρατός προχωρά μέσα στην πόλη της Γάζας, σκοτώνοντας καθημερινά δεκάδες ανθρώπους και ισοπεδώνοντας συστηματικά το ένα κτίριο μετά το άλλο.

Το μυστρί του Νετανιάχου κι ο «πεζόδρομος Τραμπ»

Εξίσου συμβολική ήταν η κίνηση του Νετανιάχου που, εν μέσω ραγδαίων πολιτικών και στρατιωτικών εξελίξεων, βρήκε το χρόνο να παραστεί στην έναρξη των εργασιών για την κατασκευή ενός πεζόδρομου στην παραλιακή πόλη Μπατ Γιαμ, νότια του Τελ Αβίβ, που θα φέρει το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ.

«Είμαι υπερήφανος που βρίσκομαι εδώ, προς τιμήν του Ντόναλντ Τραμπ, του καλύτερου φίλου που είχε ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο», διακήρυξε ο Νετανιάχου, παρουσία του αμερικανού πρεσβευτή και προσωπικού φίλου του Τραμπ, Μάικ Χάκαμπι.

«Ο πρόεδρος Τραμπ μου έχει μιλήσει πολλές φορές για την αξία των παραθαλάσσιων ακινήτων, μίλησε και για μια περιοχή λίγο νοτιότερα, στη Γάζα, που θα μπορούσε να γίνει τόπος ειρήνης, προόδου και καλής ζωής, όχι τρομοκρατίας» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, κρατώντας στο χέρι το μυστρί.

To 2019, κατά την πρώτη θητεία Τραμπ, η κυβέρνηση Νετανιάχου είχε δώσει το όνομα του αμερικανού προέδρου σε έναν οικισμό εποίκων στα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν. O οικισμός ονομάστηκε Trump Heights, προς τιμή του Τραμπ, που αναγνώρισε την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ, καθώς και το κατεχόμενο συριακό Γκολάν ως τμήμα της ισραηλινής επικράτειας