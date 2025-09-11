Περιορισμένος και κατώτερος των προσδοκιών που είχαν καλλιεργηθεί στα υψηλά κυβερνητικά κλιμάκια φαίνεται να είναι ο δημοσκοπικός αντίκτυπος των μέτρων τα οποία περιείχε το «πακέτο» των ανακοινώσεων που έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Οι μετρήσεις της διάθεσης με την οποία υποδέχθηκε η κοινή γνώμη τα μέτρα μείωσης των φορολογικών επιβαρύνσεων ξεκίνησαν από τη Δευτέρα και στην πλειονότητά τους ολοκληρώνεται το απόγευμα της Πέμπτης και ορισμένες την Παρασκευή.

«Από τα αρχικά ευρήματα αναδύεται μια εικόνα που αποτυπώνει περισσότερο αδιαφορία παρά ενθουσιασμό», επισημαίνουν πηγές με γνώση των δημοσκοπικών στοιχείων με τις οποίες συνομίλησε το «vima.gr».

Οι ίδιες πηγές διαπιστώνουν ότι «υπήρξε πολύ μικρή μετακίνηση της δημοσκοπικής βελόνας, που, όμως, δεν αλλάζει την μεγάλη εικόνα, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί από τον περασμένο Ιούλιο».

Τα «focus group» και η «περίμετρος»

Εκείνο που προκαλεί μεγαλύτερη εντύπωση στους αναλυτές, που ήταν αποδέκτες της αντίδρασης των συμμετεχόντων σε «focus group», είναι ότι «η πλειονότητα αισθάνεται ότι δεν τους αφορούν τα μέτρα», ενώ «αρκετοί δηλώνουν ότι δεν κατανοούν τη σημασία τους».

Εν αναμονή της οριστικοποίησης των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη και από τις οποίες εκτιμάται ότι «πιθανότητα θα προκύψει οριακό κέρδος της τάξης του 1 με 2% στην πρόθεση ψήφου υπέρ της ΝΔ», που θεωρείται πολύ ισχνό για την πρώτη εβδομάδα μετά τη ΔΕΘ, πληροφορίες αναφέρουν ότι στο επιτελείο του κυβερνώντος κόμματος δίνουν πλέον σημασία στην «περίμετρο της απήχησης του κυβερνώντος κόμματος».

Σημείο αναφοράς αποτελεί το ποσοστό του 41% που έλαβε η πλειοψηφούσα παράταξη στις βουλευτικές κάλπες του 2023 και εξετάζεται ποια μερίδα αυτού του εκλογικού σώματος είναι δυνητικά διατεθειμένη να ψηφίσει εκ νέου τη Νέα Δημοκρατία στην προσεχή εκλογική αναμέτρηση.

Επικοινωνιακό «πήγαινε – έλα»

«Από τα συγκεκριμένα ευρήματα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό ο σχεδιασμός του επόμενου διαστήματος που θα κάνουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το επιτελείο του.

Υπό αυτή τη συνθήκη, το κυβερνητικό επιτελείο συνεχίζει την επικοινωνιακή προσπάθεια να πείσει για τη σημασία και τον… «μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα» των μέτρων που δεν αναγνωρίζεται από τους πολίτες.

Έτσι, μετά τον πρωθυπουργό που μετέβη την Τρίτη στο Προεδρικό Μέγαρο, την Τετάρτη τον ακολούθησε και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης που συναντήθηκε με τον Κωνσταντίνο Τασούλα για να του… παρουσιάσει τα μέτρα που είχε εξειδικεύσει δύο ημέρες νωρίτερα.

Μητσοτάκης: «Δεν είναι λίγα…»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από τη πλευρά του, έκανε την Τετάρτη περιοδεία στο Χαϊδάρι και μιλώντας για τα μέτρα έδειξε μάλλον να προσαρμόζεται στην παραδοχή ότι αυτά δεν είχαν την αναμενόμενη απήχηση. Υπερασπιζόμενος, πάντως, την πολιτική της κυβέρνησής του, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν πρόκειται να ενδώσουμε στον πειρασμό να σας υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε και δεν πρόκειται να υποκύψουμε σε πιέσεις να δαπανήσουμε χρήματα τα οποία δεν διαθέτουμε».

«Αυτή τη στιγμή η χώρα έχει τη δυνατότητα για το 2026 να κατανείμει στην κοινωνία περίπου 1,75 δισ. ευρώ. Αυτά είναι τα χρήματα τα οποία διαθέτουμε. Δεν είναι λίγα, αλλά δεν είναι και ατελείωτα», κατέληξε ο πρωθυπουργός.