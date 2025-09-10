Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν σύμφωνα με το Reuters ότι οι υποδομές στους αυτοκινητόδρομους των ΗΠΑ που λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια, και οι οποίες περιλαμβάνουν φορτιστές, μετεωρολογικούς σταθμούς κατά μήκος της διαδρομής και κάμερες κυκλοφορίας, μπορεί να έχουν παγιδευτεί με «ύποπτες» συσκευών, όπως επί παραδείγματι κρυμμένους πομποδέκτες, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί κρυφά μέσα σε μπαταρίες και αντιστροφείς τάσης. Για αυτό τον λόγο ζητούν την διενέργεια ελέγχων και φωτογραφίζουν ουσιαστικά την Κίνα για προσπάθεια σαμποτάζ

«Αδήλωτους» πομποδέκτες ψάχνει το υπουργείο Μεταφορών του Τραμπ

Η ειδοποίηση, που κυκλοφόρησε στα τέλη του περασμένου μήνα από την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αυτοκινητοδρόμων του Υπουργείου Μεταφορών των ΗΠΑ, έρχεται καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ενάντια στην παρουσία κινεζικής τεχνολογίας στις υποδομές μεταφορών των ΗΠΑ.

Το τετρασέλιδο σημείωμα ασφαλείας, αντίγραφο του οποίου είδε το πρακτορείο Reuters, ανέφερε ότι ανακαλύφθηκαν μη δηλωμένοι πομποδέκτες «σε κάποιους αντιστροφής τάσης και σε Συστήματα Διαχείρισης Μπαταριών (BMS) ξένης κατασκευής».

Το σημείωμα, το οποίο μέχρι πρότινος δεν είχε δει το φως της δημοσιότητας, δεν διευκρίνιζε από πού είχαν εισαχθεί τα προϊόντα που περιείχαν τον μη δηλωμένο εξοπλισμό, αλλά πολλοί μετατροπείς ισχύος κατασκευάζονται στην Κίνα.

Ανήσυχοι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι για κινεζικό σαμποτάζ στις υποδομές

Σύμφωνα με το Reuters Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία ότι κάποιες συσκευές, μαζί με τα ηλεκτρονικά συστήματα που διαχειρίζονται τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, θα μπορούσαν να έχουν «μολυνθεί» με εξαρτήματα επικοινωνιών που θα μπορούσαν να επιτρέπουν την παρέμβαση εκ του μακρόθεν αν αυτό κριθεί αναγκαίο από το Πεκίνο.

Οι αντιστροφείς μετατρέπουν την ενέργεια που παράγεται από ηλιακούς συλλέκτες ή ανεμογεννήτριες σε ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του εξοπλισμού.

Οι κακόβουλα εγκατεστημένες συσκευές επικοινωνίας που κρύβονται μέσα τους θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να προκαλέσουν υπερφόρτωση ή για να στείλουν ακατάλληλες εντολές, όπως υποστήριξε στο Reuters ο Ανομαντάρσι Μπαρουά, ακαδημαϊκός του Πανεπιστημίου Τζορτζ Μέισον, ο οποίος έχει ασχοληθεί με τα κενά ασφαλείας στους αντιστροφείς.

«Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να δημιουργήσει τεράστιο χάος», ανέφερε ο Μπαρουά, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για σαμποτάζ στις υποδομές των δρόμων ή, στο μέλλον, για την παραβίαση συστημάτων που κρατούν τα αυτόνομα αυτοκίνητα να παραμένουν στο δρόμο.

Κρυμμένοι πομποδέκτες σε συσκευές βρέθηκαν και στη Δανία

Ρεπορτάζ του Reuters τον Μάιο ανέφερε ότι υπήρχε ανησυχία μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων του τομέα της ενέργειας, όταν ειδικοί εντόπισαν ύποπτες συσκευές επικοινωνίας σε κάποιους κινεζικούς αντιστροφείς και σε μπαταρίες. Αργότερα τον ίδιο μήνα, ο βιομηχανικός όμιλος Green Power Denmark ανέφερε ότι ηλεκτρονικά εξαρτήματα που δεν είχαν καμία θέση εκεί που εντοπίστηκαν βρέθηκαν σε εισαγόμενο εξοπλισμό που προοριζόταν για το δίκτυο ενεργειακού εφοδιασμού της Δανίας.

Η Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών των ΗΠΑ έστειλε τα σχετικά ερωτήματα στο Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο σε ανακοίνωσή του υποστήριξε ότι το σημείωμα ασφαλείας «συνοψίζει δημόσιες και μη διαβαθμισμένες πληροφορίες για να διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες εφαρμόζουν πρακτικά μέτρα μετριασμού του κινδύνου όσον αφορά τους τους φορείς εκμετάλλευσης του δικτύου μεταφορών». Στην συνέχεια απάντησε με δικές του ερωτήσεις στην Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας.

Αντιδρά η Κίνα

Η Κινεζική Πρεσβεία στην Ουάσινγκτον εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα ξεκαθαρίζοντας ότι αντιτίθεται «στην παραμόρφωση και την δυσφήμιση των επιτευγμάτων της Κίνας στον τομέα των ενεργειακών υποδομών».

Στην ειδοποίησή της, η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αυτοκινητοδρόμων επικαλέστηκε ομοσπονδιακές και πολιτειακές αναφορές σχετικά με «μη δηλωμένους ασύρματους πομποδέκτες» που βρέθηκαν μέσα σε μετατροπείς και μπαταρίες και ότι οι αξιολογήσεις σε εθνικό επίπεδο εκτίμησαν ότι αυτοί θα μπορούσαν να αποτελούν κίνδυνο.

Η Αμερικανική κυβέρνηση θα ξεκινήσει να ψάχνει μια μια τις συσκευές

Η σχετική ειδοποίηση της 20ής Αυγούστου ανέφερε ότι οι συσκευές εγκαταστάθηκαν για την τροφοδοσία πολλών υποδομών αυτοκινητοδρόμων των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων πινακίδων, καμερών κυκλοφορίας, μετεωρολογικών σταθμών, ηλιακών χώρων επισκεπτών και αποθηκών, καθώς και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων. Μεταξύ των κινδύνων που αναφέρονταν ήταν οι ταυτόχρονες διακοπές και η κακόβουλη κλοπή δεδομένων.

Η ειδοποίηση πρότεινε στις αρμόδιες αρχές να καταγράψουν τους μετατροπείς σε όλο το σύστημα αυτοκινητοδρόμων των ΗΠΑ, να σαρώσουν τις συσκευές με τεχνολογία ανάλυσης φάσματος για να ανιχνεύσουν πιθανές επικοινωνίες, για να απενεργοποιήσουν ή να αφαιρέσουν τυχόν μη δηλωμένους πομποδέκτες και για να βεβαιωθούν ότι τα δίκτυά τους ήταν σωστά κατατμημένα.

Παράλληλα με τα παραπάνω, η Ουάσινγκτον έχει επίσης εκφράσει ανησυχίες και για την παρουσία αυτοκινήτων κινεζικής κατασκευής στους αυτοκινητόδρομους των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι οι κινεζικές εταιρείες θα μπορούσαν να συλλέγουν ευαίσθητα δεδομένα ακόμα και κατά την διάρκεια δοκιμαστικών των αυτόνομων οχημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε κανονισμούς τον Ιανουάριο που ουσιαστικά θα απαγορεύσουν σχεδόν πλήρως τα κινεζικά αυτοκίνητα και φορτηγά από την αγορά των ΗΠΑ από τα τέλη του 2026.