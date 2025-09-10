Με θετικά πρόσημα, μετά από μια συνεδρίαση έντονης μεταβλητότητας έκλεισε σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο κατάφερε μεν να σπάσει το σερί των τριών πτωτικών συνεδριάσεων, αλλά όχι να ανακτήσει το χαμένο έδαφος και να δώσει το σήμα μιας πιο ξεκάθαρης κίνησης.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,84% στις 2.031,51 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.015,70 μονάδων (+0,05%) και 2.031,51 μονάδων (+0,84%). Ο τζίρος ανήλθε στα 201,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 34,9 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 5,1 εκατ. τεμάχια αξίας 37,8 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,88% στις 5.116,48 μονάδες, ενώ στο +0,18% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.895,49 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 1,44% στις 2.214,04 μονάδες.

Επιφυλακτική η άνοδος

Η αγορά παρέμεινε και σήμερα επιφυλακτική, με τους επενδυτές να περιμένουν κάποιο σήμα που θα υποδείξει την «λύση» της τρέχουσας συσσώρευσης και την έναρξη του επόμενου κύκλου κίνησης. Αυτό το σήμα δεν έχει φτάσει ακόμα, με τα χαρτοφυλάκια να είναι διχασμένα μεταξύ εκείνων που παραμένουν σε αναμονή και αυτών που προχωρούν σε εντολές κατοχύρωσης κερδών.

Ακόμη και ο τραπεζικός κλάδος, που παραδοσιακά προηγείται των κινήσεων στην αγορά, δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει ρυθμό, εκτός από τη Eurobank, η οποία πήρε τα διαπιστευτήρια της από την Bank of America. Παρά τις υψηλότερες τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες που ανακοίνωσαν οι αναλυτές της αμερικανικής τράπεζας, η Eurobank παραμένει η τράπεζα με τα μεγαλύτερα περιθώρια ανόδου, με εκτίμηση 42%.

Από την άλλη, οι γεωπολιτικές εξελίξεις δεν ευνοούν τη λήψη μεγάλου ρίσκου στην αγορά, αν και η εικόνα από τις ευρωπαϊκές αγορές και τις αγορές εμπορευμάτων δεν προκαλούν ανησυχία. Ωστόσο, η γενικότερη τάση είναι η υιοθέτηση μιας πιο συντηρητικής προσέγγισης στις επενδύσεις.

Οι ανησυχίες στη Γαλλία, ιδιαίτερα με την πολιτική αστάθεια και την εκλογή νέου πρωθυπουργού, έχουν επηρεάσει το κλίμα στο χρηματιστήριο Αθηνών, προσφέροντας αφορμή για κατοχύρωση κερδών, χωρίς όμως να προκαλούν αποεπένδυση. Έτσι, ο γενικός δείκτης έχει «βαλτώσει» σε εύρος μεταξύ 2.000 και 2.040 μονάδων, με διόρθωση σε τίτλους και χρόνο.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Eurobank έκανε τη διαφορά με το +3,51% που κατέγραψε, με τις Motor Oil, Optima Bank, Helleniq Energy, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΛΧΑ, ΟΤΕ, Λάμδα, Εθνική και Πειραιώς να κλείνουν με άνοδο που ξεπέρασε το 1%. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι ΟΠΑΠ, Κύπρου, Coca Cola, Alpha Bank, Jumbo και Τιτάν.

Στον αντίποδα, ο Σαράντης έχασε 1,97%, με τις Metlen, ΔΑΑ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Βιοχάλκο, Aegean και Aktor να κλείνουν ήπια πτωτικά. Χωρίς μεταβολή έκλεισε η Cenergy.

Στη μικρότερη κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε η Alter Ego Media, η οποία έκλεισε με άλμα 2,61% στα 6,28 ευρώ, ήτοι σε νέα ιστορικά υψηλά, ενώ διακίνησε και 249 χιλ. τεμάχια.

