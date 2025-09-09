Η ώρα για την έκβαση ενός μεγάλου στοιχήματος που έχει βάλει η χώρα και αφορά στις έρευνες για τον εντοπισμό πιθανών κοιτασμάτων σε υδρογονάνθρακες πλησιάζει.

Ο λόγος για τον διεθνή διαγωνισμό παραχώρησης των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης κοιτασμάτων σε υδρογονάνθρακες στα θαλάσσια μπλοκ «Νότια της Πελοποννήσου», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II».

Η υποβολή των προσφορών και η αξιολόγηση

Με βάση τα όσα προβλέπει ο διεθνής διαγωνισμός η καταληκτική προθεσμία της υποβολής των προσφορών είναι η 10η Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα.

Οι διεκδικητές θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαιτούμενα έγγραφα στα γραφεία της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ).

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού για τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν τις προσφορές, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να υποβάλλουν ολόκληρες κούτες με φακέλους…

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, το ΔΣ της ΕΔΕΥΕΠ δεν αποκλείεται να συνεδριάσει και αύριο Τετάρτη προκειμένου να ορίσει την Επιτροπή Αξιολόγησης των εγγράφων. Εντός 10 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας η Επιτροπή θα συνεδριάσει και θα αποσφραγίσει τους φακέλους και θα καταγράψει τα έγγραφα.

Ο κάθε επενδυτής υποβάλλει σε τέσσερις υποφακέλους τα έγγραφα, νομικής ικανότητας, οικονομικής δυνατότητας, τεχνικής ικανότητας και τον σφραφισμένο υποφάκελο με τα ανταγωνιστικά στοιχεία, δηλαδή την οικονομική προσφορά. Ο τελευταίος υποφάκελος θα είναι και ο τελευταίος που θα ανοίξει αφού πρώτα ελεγχθεί το σύνολο των προηγούμενων εγγράφων.

Η όλη διαδικασία της αξιολόγησης απαιτεί τρεις με τέσσερις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης, ώστε στο τέλος να αποσφραγιστούν και οι φάκελοι με τα ανταγωνιστικά στοιχεία και να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τους επενδυτές.

Δεν αποκλείεται, πάντως, μέχρι το τέλος της εβδομάδας να γίνει σε πρώτη φάση γνωστός ο αριθμός των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, ίσως και τα ονόματα τους.

Η Chevron για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό τον Σταύρο Παπασταύρου δηλώνει αισιόδοξη για την έκβαση του διαγωνισμού.

Πηγές αναφέρουν ότι η επιβεβαίωση της υποβολής δεσμευτικής προσφοράς από τον αμερικανικό πολυεθνικό κολοσσό Chevron θα αποτελεί επιτυχία.

Μένει βέβαια να φανεί αν η Chevron κάνει και πράξη το ενδιαφέρον που εκδήλωσε για τα προαναφερόμενα θαλάσσια μπλοκ.

Στον διαγωνισμό, θεωρείται δεδομένη η συμμετοχή της HELLENiQ ENERGY. Αν και δεν επιβεβαιώνεται, δεν αποκλείεται ο ελληνικός ενεργειακός όμιλος να είναι παρτενέρ της Chevron σε κοινοπραξία.

Επίσης μένει να φανεί αν κι εφόσον κατέβουν οι δύο παίκτες ποια μπλοκ θα διεκδικήσουν ή αν τα χτυπήσουν… όλα.

Η ενίσχυση της γεωπολιτικής ισχύος με τους υδρογονάνθρακες

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό έστω και της Chevron αναμένεται να αναβαθμίσει τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας.

Σε μία περίοδο που το παιχνίδι με τους υδρογονάνθρακες ανοίγει σε Λιβύη και Αίγυπτο η πιθανή παρουσία και της Chevron σε συνδυασμό με την ήδη δραστηριότητα της ExxonMobil στα θαλάσσια οικόπεδα «Δυτικά της Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά της Κρήτης», η Ελλάδα θα χτίσει μία πιο ισχυρή θέση στην περιοχή.

Πολύ περισσότερο, από τη στιγμή που οι δύο Big Oil προέρχονται από τις ΗΠΑ.

Πηγή: ot.gr