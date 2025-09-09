Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5ης Σεπτεμβρίου 2025, η Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα με το οποίο εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση στα σχέδια ίδρυσης μη κρατικών νομικών σχολών.

Στο κείμενο του ψηφίσματος επισημαίνεται ότι τα προγράμματα σπουδών που φέρονται να σχεδιάζονται παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις και προχειρότητα, παραγνωρίζοντας βασικές συνιστώσες της ελληνικής νομικής επιστήμης.

Η Σχολή προειδοποιεί ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να υπονομεύσει την ποιότητα της νομικής εκπαίδευσης και να πλήξει την αξιοπιστία του νομικού επαγγέλματος στο σύνολό του.

Παράλληλα, η Σχολή υπενθύμισε ότι τα προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του ΔΠΘ, όπως και των Νομικών Σχολών ΕΚΠΑ και ΑΠΘ, διακρίνονται για την επιστημονική πληρότητα, τη σύνδεση θεωρίας και πράξης και την προσαρμογή στις σύγχρονες προκλήσεις. Υποστηρίζονται από αναγνωρισμένα μέλη ΔΕΠ με έντονη εγχώρια και διεθνή παρουσία και έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς από αυστηρές διαδικασίες πιστοποίησης, ενώ η καθημερινή αξιολόγηση από χιλιάδες φοιτητές αναδεικνύει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Παρά τις προκλήσεις, όπως η συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση του δημόσιου πανεπιστημίου, η Νομική Σχολή ΔΠΘ δεσμεύεται να συνεχίσει την παροχή υψηλής ποιότητας δημόσιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ενισχύοντας τη διεθνή αναγνωρισιμότητα και εκσυγχρονίζοντας τα συγκριτικά της ακαδημαϊκά πλεονεκτήματα, διατηρώντας τον ρόλο της ως ένας από τους τρεις πυλώνες δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης στη νομική επιστήμη.

Ακολουθεί το σχετικό ψήφισμα:

Η Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) στην έκτακτη Γενική Συνέλευση την 5-9-2025, με αφορμή δημοσιεύματα και στοιχεία ιστοτόπων για προγράμματα σπουδών των υπό ίδρυση Νομικών Σχολών Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα:

1. Η Νομική Σχολή ΔΠΘ εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της στην υποβάθμιση των νομικών σπουδών μέσω εγκρίσεως προγραμμάτων σπουδών που χαρακτηρίζονται από προχειρότητα, ελλείψεις και άγνοια θεμελιωδών συνιστωσών της ελληνικής νομικής επιστήμης. Εάν τα δημοσιεύματα αποδειχθούν αληθή, θα πρόκειται όχι απλά για διολίσθηση αλλά για κραυγαλέα υστέρηση του επιπέδου παρεχόμενων νομικών σπουδών από τις υπό ίδρυση «ιδιωτικές» νομικές σχολές σε σχέση με το επίπεδο που διασφαλίζει η φοίτηση στις τρεις δημόσιες ανώτατες νομικές σχολές της χώρας. Μια τέτοια ποιοτική ασυμμετρία δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως συνθήκη ανταγωνισμού υπέρ των νομικών σχολών των δημοσίων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, καθώς απαξιώνει εν γένει τις νομικές σπουδές και μοιραία πλήττει την αξιοπιστία του νομικού επαγγέλματος.

2. Στον αντίποδα, η Νομική Σχολή του ΔΠΘ, όπως και οι Νομικές Σχολές του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ, διαθέτουν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τα οποία αυτονόητα χαρακτηρίζονται από επιστημονική πληρότητα, σύνδεση θεωρίας και πράξης και προσαρμογή στις σύγχρονες προκλήσεις. Τα προγράμματα αυτά υποστηρίζονται ακαδημαϊκά από αναγνωρισμένα μέλη ΔΕΠ με έντονη εγχώρια και διεθνή παρουσία, έχουν υποστεί επιτυχώς τις αυστηρότερες διαδικασίες πιστοποίησης και αξιολογούνται καθημερινά από χιλιάδες φοιτητές, η γνώμη των οποίων αποτελεί και την καλύτερη διαφήμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.

3. Στο δυσοίωνο, τουλάχιστον έτσι όπως τείνει να διαμορφωθεί, ακαδημαϊκό περιβάλλον, το οποίο επιβαρύνει η συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση του δημόσιου πανεπιστημίου, η Νομική Σχολή του ΔΠΘ θα συνεχίσει να παρέχει δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και διεθνούς αναγνωρισιμότητας. Ως ένας εκ των τριών πυλώνων παροχής δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης στη νομική επιστήμη κι έχοντας ήδη συμπληρώσει τα 51 έτη λειτουργίας της, θα συνεχίσει, ως άλλωστε οφείλει, να παρέχει άρτιο επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης των φοιτητών της και να χαράσσει την εξωστρεφή πορεία της, εμπλουτίζοντας κι εκσυγχρονίζοντας τα ακαδημαϊκά συγκριτικά της πλεονεκτήματα.

Κομοτηνή 5-9-2025